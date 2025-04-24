ЗС РФ завдали 19 ударів по Харкову упродовж ночі: над містом здійнявся стовп диму

Вибухи у Харкові було чутно упродовж усієї ночі 24 квітня: російська армія атакувала місто різними типами озброєння, зокрема ударними БпЛА, крилатими ракетами та балістичним озброєнням. Внаслідок атаки у місті є постраждалі, зафіксовані руйнування.

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Фокус зібрав деталі щодо нічної атаки по Харкову.

Повітряна тривога у Харкові була оголошена упродовж усієї ночі. Близько 01:00 години місто атакували крилаті ракети типу "Калібр", які ворог запустив з акваторії Чорного моря.

Близько 01:30 години у Харкові знову пролунали вибухи — перед цим моніторинги попереджали про пуск балістичних ракет з території Росії.

Станом на 02:00 годину мер Харкова Ігор Терехов інформував, що ворог завдав сім ракетних ударів по місту. ЗС РФ атакували Новобаварський район Харкова, там зафіксовано пошкодження житлових багатоповерхових будинків внаслідок обстрілу.

Скріншот | допис мера

Окрім того, наслідки атаки зафіксували в Основ'янському районі міста.

"Є інформація про пошкодження приватних будинків в Основʼянському районі міста", — зазначив Терехов.

Близько 03:00 години Харків атакували російські ударні дрони. У місті знову прогриміла серія вибухів.

Під ранок російська армія вдруге за ніч атакувала Харків крилатими ракетами.

Близько 05:20 години Терехов уточнив наслідки ворожого обстрілу. За його даними, один із російських ударів припав по району щільної житлової забудови у місті, там відомо наразі про двох постраждалих.

Також міський голова інформував, що всього упродовж ночі ворог завдав 19 ударів по Харкову, застосувавши 7 крилатих ракет та 12 дронів-камікадзе.

"Постраждало виробниче підприємство, зазнали пошкоджень багатоповерхові та приватні будинки. На місцях працюють усі відповідні служби", — повідомив Терехов.

Інші наслідки російської атаки по Харкову уночі 24 квітня встановлюються.

Нагадаємо, після опівночі 24 квітня російська армія комбіновано атакувала Україну різними видами озброєння: під ударом були зокрема Київ та Харків.

У Києві через атаку росіян уночі 24 квітня зафіксовані пожежі: під завалами однієї із пошкоджених багатоповерхівок опинилися люди.