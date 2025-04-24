ЗС РФ завдали 19 ударів по Харкову упродовж ночі: над містом здійнявся стовп диму
Вибухи у Харкові було чутно упродовж усієї ночі 24 квітня: російська армія атакувала місто різними типами озброєння, зокрема ударними БпЛА, крилатими ракетами та балістичним озброєнням. Внаслідок атаки у місті є постраждалі, зафіксовані руйнування.
Фокус зібрав деталі щодо нічної атаки по Харкову.
Повітряна тривога у Харкові була оголошена упродовж усієї ночі. Близько 01:00 години місто атакували крилаті ракети типу "Калібр", які ворог запустив з акваторії Чорного моря.
Близько 01:30 години у Харкові знову пролунали вибухи — перед цим моніторинги попереджали про пуск балістичних ракет з території Росії.
Станом на 02:00 годину мер Харкова Ігор Терехов інформував, що ворог завдав сім ракетних ударів по місту. ЗС РФ атакували Новобаварський район Харкова, там зафіксовано пошкодження житлових багатоповерхових будинків внаслідок обстрілу.
Окрім того, наслідки атаки зафіксували в Основ'янському районі міста.
"Є інформація про пошкодження приватних будинків в Основʼянському районі міста", — зазначив Терехов.
Близько 03:00 години Харків атакували російські ударні дрони. У місті знову прогриміла серія вибухів.
Під ранок російська армія вдруге за ніч атакувала Харків крилатими ракетами.
Близько 05:20 години Терехов уточнив наслідки ворожого обстрілу. За його даними, один із російських ударів припав по району щільної житлової забудови у місті, там відомо наразі про двох постраждалих.
Також міський голова інформував, що всього упродовж ночі ворог завдав 19 ударів по Харкову, застосувавши 7 крилатих ракет та 12 дронів-камікадзе.
"Постраждало виробниче підприємство, зазнали пошкоджень багатоповерхові та приватні будинки. На місцях працюють усі відповідні служби", — повідомив Терехов.
Інші наслідки російської атаки по Харкову уночі 24 квітня встановлюються.
Нагадаємо, після опівночі 24 квітня російська армія комбіновано атакувала Україну різними видами озброєння: під ударом були зокрема Київ та Харків.
У Києві через атаку росіян уночі 24 квітня зафіксовані пожежі: під завалами однієї із пошкоджених багатоповерхівок опинилися люди.