В Марганці дрон влучив в автобус з працівниками підприємства: 9 осіб загинуло, 30 поранено

Росіяни вдарили дроном-камікадзе по Марганцю, в результаті атаки є загиблі та постраждалі.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Спочатку він зазначав про 7 загиблих та 6 поранених. Згодом стало відомо, що кількість померлих збільшилась до 9, а постраждалих — до 30 чоловік.

"Агресор вдарив дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства", — додав очільник області.

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій підтвердили інформацію щодо кількості загиблих та постраждалих. Також у відомстві поділились фотографіями з місця події.

На атаку відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"У Марганці Дніпропетровської області ворог вдарив по автобусу з працівниками підприємства. За попередньою інформацією, 9 загиблих, 30 поранених. Співчуття рідним. Швидкого одужання постраждалим", — зазначив омбудсман.

Він додав, що у Харкові, Полтаві, Одесі, на Київщині і Дніпропетровщині ще одна ніч пройшла під ударами російських дронів по мирних людях і цивільній інфраструктурі. Є поранені та загиблі.

Нагадаємо, що в ніч з 22 на 23 квітня росіяни атакували декілька областей України ударними БПЛА. В результаті є загиблі та постраждалі, також пошкоджена цивільна інфраструктура.

Додамо, що напередодні російські окупанти атакували Запоріжжя ударними керованими авіабомбами. Одна з них влетіла у житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей, їх доправили до лікарні.