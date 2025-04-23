В Марганце дрон попал в автобус с работниками предприятия: 9 человек погибли, 30 ранены

Россияне ударили дроном-камикадзе по Марганцу, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

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Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Сначала он отмечал о 7 погибших и 6 раненых. Впоследствии стало известно, что количество умерших увеличилось до 9, а пострадавших — до 30 человек.

"Агрессор ударил дроном-камикадзе по автобусу с работниками предприятия", — добавил глава области.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердили информацию о количестве погибших и пострадавших. Также в ведомстве поделились фотографиями с места происшествия.

На атаку отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"В Марганце Днепропетровской области враг ударил по автобусу с работниками предприятия. По предварительной информации, 9 погибших, 30 раненых. Соболезнования родным. Быстрого выздоровления пострадавшим", — отметил омбудсмен.

Он добавил, что в Харькове, Полтаве, Одессе, Киевской и Днепропетровской областях еще одна ночь прошла под ударами российских дронов по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Есть раненые и погибшие.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 апреля россияне атаковали несколько областей Украины ударными БПЛА. В результате есть погибшие и пострадавшие, также повреждена гражданская инфраструктура.

Добавим, что накануне российские оккупанты атаковали Запорожье ударными управляемыми авиабомбами. Одна из них влетела в жилую многоэтажку. В результате атаки ранения получили два человека, их доставили в больницу.