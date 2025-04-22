В Запорожье КАБ влетел в многоэтажку: есть раненые и погибшая (видео, фото)

Российские оккупанты атаковали Запорожье ударными управляемыми авиабомбами. Одна из них влетела в жилую многоэтажку.

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Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

"В результате вражеской атаки россиян по Запорожской области, в одном из районов Запорожья возник пожар. Последствия устанавливаются. Бригады медиков направляются на место. Предварительно, есть пострадавшие", — написал он.

На обнародованных ОВА кадрах видно, что удар пришелся в верхние этажи 9-этажки. В доме выбиты окна. Повреждены авто возле дома. На месте произошел пожар.

Позже Иван Федоров проинформировал, что в результате атаки ранения получили два человека. Пострадавших доставили в больницу.

"Атака россиян на Запорожье унесла жизнь одного человека. 69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли", — написал Федоров.

Напомним, что в Украине улицы будут патрулировать дроны. Впервые воздушный патруль выйдет на службу в Запорожье. Сейчас определены 4 зоны, где будут работать БпЛА с 18 апреля. Полицейские дроны будут следить за ситуацией в Запорожье с высоты и искать подозрительных людей.

Также сообщалось, что в Одессе "Шахеды" летели в жилые дома и интернат для слабовидящих детей. Одесский горсовет сообщил о значительных повреждениях многих квартир. Жители Одессы, по словам чиновников, оправляются от шока. Из-за атаки пострадали три человека, медики оказали им необходимую помощь.