В Украине улицы будут патрулировать дроны: впервые воздушный патруль выйдет на службу в Запорожье
Сейчас определены 4 зоны, где будут работать БпЛА с 18 апреля. Полицейские дроны будут следить за ситуацией в Запорожье с высоты и искать подозрительных людей.
Об этом сообщили в Нацполиции.
Как рассказали в полиции области, основная цель аэропатруля — обеспечение правопорядка, своевременное выявление подозрительных лиц или предметов и оперативное реагирование на инциденты. Дроны, оснащенные мощными камерами, будут следить за ситуацией в городе с высоты птичьего полета.
"Уважаемые граждане! Будьте внимательны, соблюдайте требования действующего законодательства и помните: где не ступала нога Закона, туда долетит его крыло", — сказали правоохранители.
Сейчас определены 4 рекреационные зоны, где будут работать БпЛА:
- Национальный заповедник "Хортица"
- Центральный парк культуры и отдыха "Дубовая роща"
- Парк Победы
- Вознесеновский парк (каскад фонтанов "Радуга")
В полиции рассказывают, что с помощью беспилотников будут не просто наблюдать, но и будут быстро анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение и даже предупреждать граждан о потенциальных угрозах.
В Нацполиции Запорожья напомнили, что это прифронтовой город и поэтому применение таких технологий — это шаг к безопасной и контролируемой среде даже во время войны.
"Дроны — умное, точное и современное решение, которое позволит выполнять работу более эффективно. Такая новация — это технологическая броня и новый этап в защите общественного порядка", — заявили правоохранители.
Напомним, командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов Николай Березенко в интервью опроверг, что якобы геймеры лучше управляют дронами.