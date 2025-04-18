В Украине улицы будут патрулировать дроны: впервые воздушный патруль выйдет на службу в Запорожье

Сейчас определены 4 зоны, где будут работать БпЛА с 18 апреля. Полицейские дроны будут следить за ситуацией в Запорожье с высоты и искать подозрительных людей.

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Об этом сообщили в Нацполиции.

Улицы Запорожья начнут патрулировать полицейские дроны

Как рассказали в полиции области, основная цель аэропатруля — обеспечение правопорядка, своевременное выявление подозрительных лиц или предметов и оперативное реагирование на инциденты. Дроны, оснащенные мощными камерами, будут следить за ситуацией в городе с высоты птичьего полета.

В Запорожье правопорядок будут обеспечивать дроны в Запорожье Фото: Нацполиция

"Уважаемые граждане! Будьте внимательны, соблюдайте требования действующего законодательства и помните: где не ступала нога Закона, туда долетит его крыло", — сказали правоохранители.

Сейчас определены 4 рекреационные зоны, где будут работать БпЛА:

Национальный заповедник "Хортица"

Центральный парк культуры и отдыха "Дубовая роща"

Парк Победы

Вознесеновский парк (каскад фонтанов "Радуга")

В полиции рассказывают, что с помощью беспилотников будут не просто наблюдать, но и будут быстро анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение и даже предупреждать граждан о потенциальных угрозах.

В Нацполиции Запорожья напомнили, что это прифронтовой город и поэтому применение таких технологий — это шаг к безопасной и контролируемой среде даже во время войны.

В Запорожье правопорядок будут обеспечивать дроны в Запорожье Фото: Нацполиция

"Дроны — умное, точное и современное решение, которое позволит выполнять работу более эффективно. Такая новация — это технологическая броня и новый этап в защите общественного порядка", — заявили правоохранители.

Напомним, командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов Николай Березенко в интервью опроверг, что якобы геймеры лучше управляют дронами.