Командир роты БпАК разбил миф, что геймеры лучше "летают" на дронах (видео)

Опыт в компьютерных играх не настолько полезен на фронте, как считает общество. Гораздо ценнее — понимание технологий, и этого не хватает даже командованию.

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О геймерах и работе с БПЛА — с 7:37

Интервьюер спросил, насколько соответствует реальности представление, что владение геймпадом помогает быстрее научиться управлять БПЛА. Березенко на это ответил, что, по его опыту, активным пользователям компьютерных игр очень трудно понять, что есть люди, которые технически более осведомлены, чем они. Речь идет, в частности, о тех, кто знает, что такое радиосигнал, понимает, как он идет по кабелю и что вообще происходит.

"Они приходят там, ну оно как-то работает. То есть какая-то магия происходит, что-то там куда-то попадает и дрон летит. Вот я буду нажимать, там все будет классно", — пояснил командир.

Он подчеркнул, что на самом же деле такие ожидания — далеки от реальности.

"Основная и главная ценность в компьютерной игре — это подвижность, внимательность, не знаю, резкие движения. Здесь резкие движения — это вообще "минусовка". Просто здесь к тебе будет прилетать столько факапов из штаба, когда ты будешь делать резкие движения...", — отметил Березенко.

Он пояснил, что трансляция происходит с определенной задержкой, и это раздражает как операторов БПЛА, так и штаб. Командование приказывает, например, взять на 15 метров правее. Пилот все сделал и ждет, но не получает результата из-за задержки картинки. Поддавшись мыслям, что он что-то сделал не так, воин может снова начать движение, и тогда уже вместо 15 метров получается 30.

До командования же только доходит картинка после первых действий, они просят так и держать. После этого они видят, как дрон движется не туда и фактически удаляется от места, где приказали его держать. Приходится снова направлять движение, ведь люди не понимают специфику работы с задержкой.

"Ты говоришь: "да, секунду у меня там один мегабит, я не могу передавать в HD видео. (...) Дайте немножко времени, говорите команду там через две секунды". "Я командую, а не ты, я буду говорить, когда мне давать команду!" То есть понимания такого нет, и это — реально проблема", — отметил Березенко.

Он отметил, что для эффективной работы с БПЛА процесс должны технически понимать обе стороны.

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