Командир роти БпАК розбив міф, що геймери краще "літають" на дронах (відео)

Досвід у комп’ютерних іграх не настільки корисний на фронті, як вважає суспільство. Набагато цінніше — розуміння технологій, і цього бракує навіть командуванню.

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Деталями у шоу "Несерйозна розмова" 16 квітня поділився командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Микола Березенко з позивним "Котя".

Про геймерів і роботу з БПЛА — з 7:37

Інтерв’юєр запитав, наскільки відповідає реальності уявлення, що володіння геймпадом допомагає швидше навчитись керувати БПЛА. Березенко на це відповів, що, з його досвіду, активним користувачам комп’ютерних ігор дуже важко зрозуміти, що є люди, які технічно обізнаніші за них. Йдеться, зокрема, про тих, хто знає, що таке радіосигнал, розуміє, як він іде по кабелю і що взагалі відбувається.

"Вони приходять там, ну воно якось працює. Тобто якась магія відбувається, щось там кудись попадає і дрон летить. От я буду натискати, там все буде класно", — пояснив командир.

Він підкреслив, що насправді ж такі очікування — далекі від реальності.

"Основна і головна цінність в комп’ютерній грі — це рухливість, уважність, не знаю, різкі рухи. Тут різкі рухи — це взагалі "мінусовка". Просто тут до тебе буде прилітати стільки факапів зі штабу, коли ти будеш робити різкі рухи…", — зауважив Березенко.

Він пояснив, що трансляція відбувається з певною затримкою, і це дратує як операторів БПЛА, так і штаб. Командування наказує, наприклад, взяти на 15 метрів правіше. Пілот усе зробив і чекає, але не отримує результату через затримку картинки. Піддавшись думкам, що він щось зробив не так, воїн може знову почати рух, і тоді вже замість 15 метрів виходить 30.

До командування ж тільки доходить картинка після перших дій, вони просять так і тримати. Після цього вони бачать, як дрон рухається не туди й фактично віддаляється від місця, де наказали його тримати. Доводиться знову скеровувати рух, адже люди не розуміють специфіку роботи з затримкою.

"Ти кажеш: "так, секунду в мене там один мегабіт, я не можу передавати в HD відео. (…) Дайте трошки часу, кажіть команду там через дві секунди". "Я командую, а не ти, я буду казати, коли мені давати команду!" Тобто розуміння такого нема, і це — реально проблема", — зазначив Березенко.

Він наголосив, що для ефективної роботи з БПЛА процес мають технічно розуміти обидві сторони.

Нагадаємо, кандидат хімічних наук Григорій Дмитрів пояснив, наскільки небезпечні отруйні "Шахеди", які запускають ЗС РФ. З його слів, найголовніше не наближатись туди, де падає БПЛА.

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