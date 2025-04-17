30 годин боїв і два розбиті полки: Третя штурмова показала, як звільняли село Надія (відео)

23 березня Третя штурмова бригада звільнила село Надія, Сватівського району, Луганської області. Зараз військові розповіли про тактику, яка допомогла в цьому.

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Про це 17 квітня повідомляє Telegram-канал Третьої штурмової бригади.

Бригада провела 30-годинний контрнаступ

"Позиції окупантів рясно засипаємо з РСЗВ і криємо танковим вогнем. За ними — М113 везуть піхоту Третьої штурмової на штурм Надії, яка була ще під контролем противника", — розповіли воїни.

Згодом бійці десантуються й відкривають стрілецький вогонь. Саме таким чином вони прострілювали собі шлях до звільнення селища.

Тоді, у березні, бригада за участі піхоти провела 30-годинний контрнаступ, щоб звільнити село. Операція була надскладною через розвинену безпілотну складову ворога та вимагала тривалої підготовки з детальним плануванням.

Речник Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів "24 каналу", що результативність російських механізованих штурмів була вкрай низькою, якщо порівнювати їх з українськими.

"Нам досить складно штурмувати, адже ураження скидами та FPV-дронами дуже змінила цю війну", пояснив він.

Підготовка такого рівня складності штурмової операції досить тривала і включає в себе розвідку, дорозвідку, максимально детальне планування в цілому. Процес можна прискорити, але це питання збереження особового складу, пояснив Бородін.

Також у плануванні таких операцій важлива максимальна синхронізація всіх підрозділів під час підготовки та виконання завдання. Він порівняв їхню злагодженість з оркестром, який працює по секундах — саме у цьому полягає складність таких операцій.

"Насамперед це робота нашої піхоти, але ще й планування штабів, де продумують кожну дрібницю. Тому що наразі штурмовики – це ті люди, які перші зустрічають ворога, і їх потрібно максимально берегти", – підкреслив речник Третьої окремої штурмової бригади.

Загальний обсяг звільнених від ворога територій 23 березня на Луганщині становив три квадратні кілометри. Під час боїв за Надію окупанти втратили два механізовані полки.

"Взяття Надії коштувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих у "нуль" механізованих полків – 752-го та 254-го 20-ї армії Росії", – повідомив командир Андрій Білецький.

На початку квітня війська РФ пішли штурмом на дільницях одразу трьох батальйонів Третьої штурмової бригади, зокрема, щоб відбити втрачені позиції у Надії на Луганщині.

До зупинки штурму залучили всі батальйонні засоби 1-го штурмового, 2-го механізованого та 1-го механізованого батальонів. По окупантах били артилерією, робили скидання з безпілотників та FPV-дронів підрозділів. Піхота вступила у вогневий контакт на землі.

Втрати росіян за день боїв тоді склали143 особи, ще 86 було поранено.

Нагадаємо, що командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький розповів про підготовку до оборони та навчання цивільного населення України, яке почалося ще у 2021 році, коли Росія разом з Білоруссю проводили масштабні військові навчання поблизу українського кордону.

Також, 10 квітня Третя штурмова показала нове відео в стилі фільмів-катастроф. Таким чином бригада організувала кампанію з рекрутингу.