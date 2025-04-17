30 часов боев и два разбитых полка: Третья штурмовая показала, как освобождали село Надия (видео)

23 марта Третья штурмовая бригада освободила село Надия, Сватовского района, Луганской области. Сейчас военные рассказали о тактике, которая помогла в этом.

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Об этом 17 апреля сообщает Telegram-канал Третьей штурмовой бригады.

Бригада провела 30-часовое контрнаступление

"Позиции оккупантов обильно засыпаем из РСЗО и кроем танковым огнем. За ними — М113 везут пехоту Третьей штурмовой на штурм Надии, которая была еще под контролем противника", — рассказали воины.

Впоследствии бойцы десантируются и открывают стрелковый огонь. Именно таким образом они простреливали себе путь к освобождению поселка.

Тогда, в марте, бригада с участием пехоты провела 30-часовое контрнаступление, чтобы освободить село. Операция была сверхсложной из-за развитой беспилотной составляющей врага и требовала длительной подготовки с детальным планированием.

Представитель Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал"24 каналу", что результативность российских механизированных штурмов была крайне низкой, если сравнивать их с украинскими.

"Нам достаточно сложно штурмовать, ведь поражение сбросами и FPV-дронами очень изменила эту войну", пояснил он.

Подготовка такого уровня сложности штурмовой операции достаточно длительная и включает в себя разведку, доразведку, максимально детальное планирование в целом. Процесс можно ускорить, но это вопрос сохранения личного состава, пояснил Бородин.

Также в планировании таких операций важна максимальная синхронизация всех подразделений при подготовке и выполнении задачи. Он сравнил их слаженность с оркестром, который работает по секундам — именно в этом заключается сложность таких операций.

"Прежде всего это работа нашей пехоты, но еще и планирование штабов, где продумывают каждую мелочь. Потому что сейчас штурмовики — это те люди, которые первые встречают врага, и их нужно максимально беречь", — подчеркнул представитель Третьей отдельной штурмовой бригады.

Общий объем освобожденных от врага территорий 23 марта на Луганщине составил три квадратных километра. Во время боев за Надию оккупанты потеряли два механизированных полка.

"Взятие Надии стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков — 752-го и 254-го 20-й армии России", — сообщил командир Андрей Билецкий.

В начале апреля войска РФ пошли штурмом на участках сразу трех батальонов Третьей штурмовой бригады, в частности, чтобы отбить утраченные позиции в Надии на Луганщине.

К остановке штурма привлекли все батальонные средства 1-го штурмового, 2-го механизированного и 1-го механизированного батальонов. По оккупантам били артиллерией, делали сброс с беспилотников и FPV-дронов подразделений. Пехота вступила в огневой контакт на земле.

Потери россиян за день боев тогда составили 143 человека, еще 86 были ранены.

Напомним, что командир 3-й штурмовой бригады Андрей Билецкий рассказал о подготовке к обороне и обучении гражданского населения Украины, которое началось еще в 2021 году, когда Россия вместе с Беларусью проводили масштабные военные учения вблизи украинской границы.

Также, 10 апреля Третья штурмовая показала новое видео в стиле фильмов-катастроф. Таким образом бригада организовала кампанию по рекрутингу.