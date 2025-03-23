ВСУ восстановили контроль над населенным пунктом Надежда в Луганской области: что известно (видео)

Операция по освобождению территорий длилась около 30 часов. Взятие же Надежды стоило россиянам двух месяцев усилий и двух уничтоженных полков.

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Вооруженные силы Украины, прежде всего благодаря 1-му штурмовому батальону, восстановили контроль над населенным пунктом Надежда в Луганской области. Об этом сообщают в Третьей штурмовой бригаде.

Общий объем освобожденных от врага территорий составляет три квадратных километра.

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Под контролем ВСУ: Третья штурмовая опровергла фейк МО РФ о захвате села на Луганщине

"Взятие Надежды стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков — 752-го и 254-го 20-й армии РФ, — отметил командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Билецкий.

Как сообщается, операция длилась около 30 часов.

В конце февраля-начале марта противник осуществлял активное давление в данном районе и смог занять населенный пункт, напомнили аналитики канала Deep State.

Ситуация возле Надежды 22 марта... ...и 23 марта

Впрочем, несмотря на постоянные штурмы как пехотой, так и техникой позиций Сил обороны, развить дальнейший успех россиянам не удавалось. Сегодня же бойцы 3 ОШБр оттеснили врага и вернули село под контроль.

Генеральный штаб ВСУ об освобождении Надежды пока не сообщал. В своей последней сводке говорилось о том, что за прошедшие сутки на Лиманском направлении враг атаковал украинские позиции 21 раз.

ВС РФ пытались вклиниться в оборону в районах населенных пунктов Надежда, Диброва, Колодязи, Ямполовка, Торское и в направлениях Нового и Новомихайловки.

Всего вчера на фронте было зафиксировано 147 боевых столкновений.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты активизировались на Донетчине. ВС РФ пытаются захватить поселок Шевченко и село Новоалексеевка.

Также Фокус писал, что Воздушные силы ВСУ нанесли точные удары по пункту управления ВС РФ, расположенному на территории Белгородской области. Его поражение существенно ослабляет возможности ВС РФ для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны в Сумской и Харьковской областях.