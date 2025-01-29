Под контролем ВСУ: Третья штурмовая опровергла фейк МО РФ о захвате села на Луганщине

Российская пропаганда отрапортовала о захвате населенного пункта Новоегоровка. Впрочем, кадры с "освободителями" были сделаны в ранее разрушенном оккупантами селе по соседству.

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Чуть больше недели назад, 20 января, россияне заявили о взятии группировкой войск "Запад" населенного пункта Новоегоровка Луганской области. Об этом напомнили в Третьей штурмовой бригаде ВСУ.

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В качестве доказательства оккупанты опубликовали видео, записанное якобы в зоне ответственности 3 ОШБр. В ходе расследования было установлено, что указанное заявление о захвате поселка является очередным фейком российской пропаганды для иллюзии успеха ВС РФ.

Как оказалось, на видео оккупантов был разбит ими же соседний населенный пункт Ковалевка.

Сейчас, как отмечают в Третьей штурмовой, командующий 20 гвардейской армии РФ Олег Митяев, который захватил Новоегоровку только на бумаге, активно "стирает" свои подразделения об оборону Третьей штурмовой.

Ситуация на фронте от Генштаба ВСУ

По информации Генерального штаба, в среду, 29 января, на Лиманском направлении российские подразделения атаковали украинские позиции в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Новолюбовка, Торское, Ямполовка и Зеленая Долина. С начала суток украинские воины уже отбили 19 атак. Всего на фронте уже произошло 91 вражеских атак.

Напомним, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады провели удачную операцию в тылу российских войск, взяв в плен шестерых оккупантов. Командир 2-й роты 2-го батальона с позывным Дацик отметил, что россияне приняли украинских военных за своих.

Фокус писал, что военнослужащий Вооруженных сил, комик Виктор Розовый, который в марте 2024 года получил тяжелое ранение на Авдеевском направлении, стал ведущим нового юмористического проекта от Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.