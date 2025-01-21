Русский язык помог: бойцы 3-й ОШБр эффектно взяли в плен шестерых военных РФ (видео)

Сидевшие в блиндаже россияне подумали, что их штурмовики по ошибке "накатывают" на позиции. Оккупантов ждал сюрприз: их повели якобы в штаб ВС РФ для проверки документов, но они оказались в лагере украинских военных.

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Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) провели удачную операцию в тылу войск России и взяли в плен шестерых оккупантов. Об этом рассказали участники операции.

Пехотинцы 3-й ОШБр перемещались в тыл без поддержки дронов

Командир 2-й роты 2-го штурмбата с позывным Дацик отметил, что россияне приняли украинских военных за своих.

"Думают, что это их штурмовики ошибочно накатывают на свои позиции. Только на нашей позиции они прозревают, что попали в плен. И проверять их военные будут не "свои", а бойцы Третьей штурмовой", — говорится в подписи к видео.

"Дацик" подчеркивает, что в ходе операции пехотинцы 3-й ОШБр перемещались в тыл без поддержки дронов со "слепой стороны". Когда они подошли к блиндажу, то услышали голоса солдат ВС РФ, начали кидать гранаты и продвигаться. В это время "Дацик" предложил сыграть сцену: превратиться в военных РФ и кричать на русском языке "х..лы, сдавайтесь".

После этого оккупанты закричали в ответ "мы русские бл…ь". Впоследствии оккупанты признались, что их фронтовые товарищи не раз штурмовали свои же позиции.

Далее шестерых пленных повели якобы в штаб "для проверки документов" и в итоге сказали "добро пожаловать в Украину". Оккупанты рассказали, что пребывали на позиции с одним погибшим, причем его тело пролежало 10 дней.

Напомним, недавно на фронте погиб 27-летний Павел Унгурян, чемпион Украины по панкратиону. Он защищал Украину на Купянском направлении.

Фокус ранее писал о возможном продвижении российских войск к границам Днепропетровской области. Сделать это не так просто: сперва придется захватить весь Донбасс, считают военные эксперты.