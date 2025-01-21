Російська мова допомогла: бійці 3-ї ОШБр ефектно взяли в полон шістьох військових РФ (відео)

Росіяни, які сиділи в бліндажі, подумали, що їхні штурмовики помилково "накатують" на позиції. На окупантів чекав сюрприз: їх повели нібито в штаб ЗС РФ для перевірки документів, але вони опинилися в таборі українських військових.

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Бійці 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) провели вдалу операцію в тилу військ Росії і взяли в полон шістьох окупантів. Про це розповіли учасники операції.

Піхотинці 3-ї ОШБр переміщалися в тил без підтримки дронів

Командир 2-ї роти 2-го штурмбату з позивним Дацик зазначив, що росіяни прийняли українських військових за своїх.

"Думають, що це їхні штурмовики помилково накочують на свої позиції. Тільки на нашій позиції вони прозрівають, що потрапили в полон. І перевіряти їхні військові будуть не "свої", а бійці Третьої штурмової", — ідеться в підписі до відео.

"Дацик" підкреслює, що під час операції піхотинці 3-ї ОШБр переміщалися в тил без підтримки дронів зі "сліпого боку". Коли вони підійшли до бліндажа, то почули голоси солдатів ЗС РФ, почали кидати гранати і просуватися. У цей час "Дацик" запропонував зіграти сцену: перетворитися на військових РФ і кричати російською мовою "х...лы, сдавайтесь".

Після цього окупанти закричали у відповідь "мы русские бл...ь". Згодом окупанти зізналися, що їхні фронтові товариші не раз штурмували свої ж позиції.

Далі шістьох полонених повели нібито в штаб "для перевірки документів" і в підсумку сказали "ласкаво просимо в Україну". Окупанти розповіли, що перебували на позиції з одним загиблим, причому його тіло пролежало 10 днів.

Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув 27-річний Павло Унгурян, чемпіон України з панкратіону. Він захищав Україну на Куп'янському напрямку.

Фокус раніше писав про можливе просування російських військ до кордонів Дніпропетровської області. Зробити це не так просто: спершу доведеться захопити весь Донбас, вважають військові експерти.