Чи зайде армія РФ у Дніпропетровську область: названо важливу умову

На думку військового експерта Павла Нарожного, спочатку ЗС РФ просуватимуться до Слов'янсько-Краматорської агломерації і вестимуть важкі міські бої. Не можна виключати і "вклинювання" на будь-якій ділянці зі швидким проривом оборони ЗСУ.

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Російські війська планують просуватися на Донбасі і поступово виходити на кордони Дніпропетровської області, але легко це зробити не вдасться. Про це розповів в ефірі "Українського Радіо" військовий експерт Павло Нарожний.

Щоб здійснити цей задум, спершу окупантам доведеться захопити весь Донбас. Тому завдання ЗС РФ "номер один" полягає в просуванні до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Там живе багато людей і один населений пункт перетікає в інший, через що доведеться вести важкі міські бої, зауважує аналітик.

Далі ближче до Дніпропетровської області росіян зустріне велике українське угруповання в тилу, здатне завдавати ударів.

Нарожний додав, що лінія фронту в Україні вельми довга і тиснути одночасно на всіх напрямках вкрай важко. Однак якщо ЗС РФ зосередяться на одній ділянці, то продавлять її і просунуться далі. На думку Нарожного, навряд чи росіяни вклинюватимуться на територію Дніпропетровської області.

Експерт сподівається, що Дніпро добре захищений і ворог не зможе використовувати керовані авіабомби найближчим часом. —

Нагадаємо, військовий журналіст і головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов раніше попереджав, чим загрожує просування російської армії до Дніпропетровської області. Ситуація під Покровськом і Великою Новосілкою неконтрольована і скоро варто чекати загрози нападу на центральні області України.

Фокус раніше писав про вимогу голови медслужби "Ульф" Аліни Михайлової припинити продавати алкоголь у прифронтових районах Дніпропетровської області. Військові ЗСУ можуть вільно купити горілку, коньяк та інші міцні напої.