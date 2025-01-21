Зайдет ли армия РФ в Днепропетровскую область: названо важное условие

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, сначала ВС РФ будут продвигаться к Славянско-Краматорской агломерации и вести тяжелые городские бои. Нельзя исключать и "вклинивание" на любом участке с быстрым прорывом обороны ВСУ.

Related video

Российские войска планируют продвигаться на Донбассе и постепенно выходить на границы Днепропетровской области, но легко это сделать не удастся. Об этом рассказал в эфире "Украинского Радио" военный эксперт Павел Нарожный.

Чтобы осуществить данный замысел, сперва оккупантам придется захватить весь Донбасс. Поэтому задача ВС РФ "номер один" заключается в продвижении к Славянско-Краматорской агломерации. Там живет много людей и один населенный пункт перетекает в другой, из-за чего придется вести тяжелые городские бои, замечает аналитик.

Далее ближе к Днепропетровской области россиян встретит большая украинская группировка в тылу, способная наносить удары.

Нарожный добавил, что линия фронта в Украине весьма длинная и давить одновременно на всех направлениях крайне трудно. Однако если ВС РФ сосредоточатся на одном участке, то продавят его и продвинутся далее. По мнению Нарожного, вряд ли россияне будут вклиниваться на территорию Днепропетровской области.

Эксперт надеется, что Днепр хорошо защищен и враг не сможет использовать управляемые авиабомбы в ближайшее время. —

Напомним, военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов ранее предупреждал, чем грозит продвижение российской армии до Днепропетровской области. Ситуация под Покровском и Великой Новоселкой неконтролируемая и скоро стоит ждать угрозы нападения на центральные области Украины.

Фокус ранее писал о требовании главы медслужбы "Ульф" Алины Михайловой прекратить продавать алкоголь в прифронтовых районах Днепропетровской области. Военные ВСУ могут свободно купить водку, коньяк и другие крепкие напитки.