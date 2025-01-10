"Дебош со стрельбой и драками": Михайлова призвала запретить продавать алкоголь военным ВСУ (фото)

Украинские военные свободно покупают в магазинах пиво, водку, коньяк и прочие напитки. Однако запреты властей могут ни к чему не привести, прежде всего надо отказаться от "бусификации" и набирать в армию профессионалов, считает военнослужащий 3-й отдельной танковой бригады Дмитрий Гнап.

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Руководитель медицинской службы "Ульф" Первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова обратила внимание на проблему с алкоголизмом у военных ВСУ. Она требует от командования запретить продажу алкоголя в прифронтовых районах Днепропетровской области.

Михайлова уточняет, что пыталась решить этот вопрос цивилизованно, обращалась в городской совет и неоднократно просила запретить продажу алкоголя военнослужащим, как это было в Донецкой области длительное время.

Военным ВСУ продают не только пиво

Михайлова добавляет, что вопросы не только в пиве, как показано на фото выше. В черных пакетах свободно продают водку, коньяк и прочие напитки.

"И что? Вот ответ поселкового головы: "Алина, в Днепропетровской области нет запрета на продажу алкоголя. Его продают всем. Серьезно? В то время как фронт уже фактически вплотную к Днепропетровщине со стороны Донецкой области?" — задает она вопрос.

Военный 3-й отдельной танковой бригады ВСУ Дмитрий Гнап отмечает, что запреты властей ни к чему не приведут. Желающие выпить найдут, где купить алкоголь. По его мнению, нужно не брать таких людей в армию, отказавшись от практики "бусификации", в том числе алкоголиков, а введя добровольный набор.

"Такие призывы — все равно, что больному гриппом, вместо лечения, просто запретить кашлять. Погоня за симптомами, вместо искоренения причин. По собственному опыту борьбы с аватарами, могу сказать, что они очень изобретательны. Найдут тысячу и один способ получить бухло. Купят из-под пола в магазине, закажут через возвращающихся из отпуска побратимов. В крайнем случае, разживутся самогоном у местных", — указывает он.

Единственным выходом из ситуации будет не брать в армию алкоголиков и вместо практики бусификации комплектовать войска на добровольной и профессиональной основе.

"Мотивированному бойцу просто неинтересно бухать. Но об этом почему-то никто не пишет", — заметил журналист.

Напомним, военные ранее рассказывали о невозможности полного недопущения алкоголя на боевые позиции. У командиров нет возможности "проверять каждую бутылку".

Фокус в мае 2024 года писал, как 11 российских военных устроили внутренние разборки после злоупотребления алкоголем. Пятерых солдат расстрелял пьяный сослуживец.