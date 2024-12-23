"По 50 грамм принимают до 70% личного состава": как борются с пьянством в ВСУ, — командиры

Командир роты Дмитрий заверил, что военные всегда имеют под рукой алкоголь, если того желают. В борьбе за трезвость на позициях могут помочь лишение "боевых", давление через жену или холодный подвал и разговор, но в некоторых случаях даже закон допускает применение силы.

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В декабре в Украине разгорелся скандал из-за материала об издевательствах над бойцами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ. Среди прочего сообщалось, что случаи пьянства не фиксировались за взятки, а тех, кто не платил, били, привязывали к кресту или угрожали "бросить на мясо". Военные в комментарии hromadske 23 декабря рассказали, какие методы борьбы с алкоголизмом практикуют командиры.

"Если он хочет выпить, то плюет и на Устав, и на командира, и на товарищей, и на боевую задачу", — подчеркнул командир роты Дмитрий.

Он пояснил, что не допустить алкоголя на позиции невозможно, ведь командир не может нюхать каждую бутылку. Военнослужащий вспомнил, как его надежный подчиненный привез собратьям посылки, в которых спиртного не было, но те напились. Оказалось, что их минеральная вода "горела не хуже масла". В другой раз запила целая позиция — трое бойцов, их выводили под огнем. Было и такое, что на замену пьянице отправили другого парня, который погиб. Дмитрий считает виновным в этом его побратима.

"Мне кажется, что по 50 грамм, лишь бы спокойно заснуть, принимают до 70% личного состава. (...) Один принял, выспался — и утром готов к выполнению любого задания. А другой без 100 граммов уже и встать не может. Вот с такими как раз проблемы. Потому что они пьют, пока есть что пить, а имеют всегда", — поделился Дмитрий.

Главный сержант 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Олег убежден, что у человека, который не страдал от алкоголизма в гражданской жизни, и в армии такая проблема не возникнет. По его словам, до 80% пьяниц в армии систематически пили и дома. В то же время он отметил, что боец может и однократно напиться, чтобы расслабиться после тяжелого боя или стресса из-за потери собрата.

"Когда-то под Бахмутом, как наконец вышли к своим, мы пили два или три дня. Я ребятам разрешил и сам пил. Все было без эксцессов. А потом сказал: все, сегодня еще я вас не трогаю, но уже не наливайте, а завтра чтобы все были красавчиками. Ясно, что кто-то меня не послушал, доливал, но на построении утром следующего дня все было нормально", — вспомнил он.

Олег отметил, что здесь важны авторитет командира и качество личного состава. Ответственные люди, по его мнению, при правильном руководстве границу не перейдут. Если коллектив морально устойчив, он поможет справиться с пьяницами.

"Но, по правде говоря, если при формировании подразделения тебе подбросили двух-трех алкашей, то непросто будет даже хорошему коллективу", — признал он.

Офицер 47 отдельной механизированной бригады Игорь вспомнил храброго бойца, который несколько раз напился, но после отрезвления в холодном подвале и разговора с руководителем от алкоголя отказался.

"Бывает, что только угроза рассказать обо всех фокусах жене действует на человека — и он прекращает пить. Но чаще на все эти воспитательные моменты пьяницы не обращают внимание", — отметил Игорь.

Главный сержант Олег рассказал, что также с пьяницей можно попробовать договориться: хочется напиться — делай это между выходами на позицию, но на ней. Однако, по его словам, такие соглашения срабатывают лишь частично. Если же уговоры не действуют, бойца передают Военной службе правопорядка.

"Напился — значит, совершил административное правонарушение. За него предусмотрено финансовое наказание. За первое нарушение — снятие с зарплаты 17 тысяч гривен. Если попадает в ВСП повторно, то речь идет и о гауптвахте, и о снятии 100 тысяч боевой премии. Для многих это очень действенный способ воздействия, ведь семья остается без средств", — пояснил он.

Олег убежден, если пьяница мешает выполнять задачи на позиции и его надо утихомирить — следует "связать и дать между глаз". Командир роты Дмитрий события в 211 бригаде назвал перебором, но добавил, что пьяницы часто становятся агрессивными.

"Есть много случаев в ВСУ, которые по понятным причинам не афишируют: когда напился, схватил оружие и положил своих. И свои его должны были застрелить", — поделился он.

Офицер Игорь подчеркнул, что применение физического воздействия — мера крайняя, но иногда единственно возможная и правильная. В некоторых случаях это — вполне законно, в частности, если пьяница представляет угрозу жизни и здоровью личного состава.

Также командир может требовать с пьяницы средства на материальное обеспечение подразделения, ведь на ремонт техники и закупку различных средств постоянно не хватает денег. Игорь рассказал, что при условии здоровой атмосферы в подразделении, деньги точно идут на нужды бойцов, а не в чей-то карман. Такой метод воздействия не законный, но, по мнению офицера, допустимый.

"Это проблема командира. Потому что это он берет деньги или требует их. Он показывает, что так можно, поощряет подчиненных и пить, и откупаться. Это неприкрытая коррупция, которая должна наказываться как уголовное преступление", — одновременно заявил главный сержант Олег.

Он признался, что не знает ни одного случая, когда бы командира за такое наказали.

Если пьяница уже в десятый раз попадает в ВСП, для него оформляют направление на лечение в психиатрической больнице, которое может закончиться выводом за штат. Однако на это требуется согласие самого пациента.

"Вот ушел он в запой. Можно отвезти его за десяток километров от линии разграничения в отдельный дом, где он будет несколько дней отходить. Можно в пределах части создать такое типа свое "наркоотделение", где человека прокапают и доведут до ума. Можно отвезти в наркологическое отделение какой-то больницы", — рассказал Олег.

Он вспомнил, что недавно так отвозили двух бойцов. Процедура проста: командир договаривается с бойцом и с врачом, платит деньги, и за несколько дней подчиненного выводят из запоя. Офицер Игорь заверил, что если военный искренне хочет вылечиться от алкоголизма, подразделение должно с этим помочь.

"Но никакого принуждения, никакого лечения против их воли, разве что по постановлению суда. Боец официально лечится от алкоголизма, и при этом за ним сохраняется его зарплата. Как и за тем, кто лечит пневмонию или обострение язвы", — подчеркнул он.

Собеседники из разных частей и направлений пришли к согласию в том, что когда командир больше не имеет ресурса на лечение, наказание и перевоспитание, а в ВСП уже устали под постоянного пациента, его можно перевести в другое подразделение.

"Бюрократически это довольно громоздкая процедура, потому что кто захочет себе в подразделение алкозависимого? Но вполне возможна", — пояснил командир роты Дмитрий.

Офицер Игорь отметил, что законные основания для перевода пьяницы всегда найдутся. Фактически это означает передать "проблему" в руки другого командира. По словам главного сержанта Олега, конец у этого круговорота обычно печальный — боец погибает, получает ранения или пополняет статистику дезертиров. Дмитрий сообщил, что большинство тех, кто идет в СЗЧ, имеют проблемы с алкоголем. Однако есть и те, кому удается взять себя в руки.

Командир роты выступил за создание в ВСУ спецподразделения с ограниченными правами, в котором бы бойцы-пияки выполняли бы под спецнадзором тяжелые работы — строили укрепления, копали траншеи и тому подобное.

"Не отправлять их на полигон в какие-то резервные тыловые части, где они продолжают пить, не нянчиться с уговорами, а заставить работать для обороны страны", — подчеркнул он.

Военные также выступили за то, чтобы наказание было равноценным нанесенному ущербу. Офицер Игорь объяснил, что в случае неэффективности административного наказания должно быть предусмотрено уголовное. Например, для случаев, когда из-за пьяного бойца подразделение несет потери или не может эвакуировать раненого.

"Потому что штрафов, писем в сельсовет и даже избиения здесь мало. Ведь в таком наказании нет справедливости. А я не помню ни одного случая, чтобы пьяного, из-за которого побратим получил ранение или погиб, привлекли к уголовной ответственности", — добавил Игорь.

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