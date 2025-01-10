"Дебош зі стріляниною і бійками": Михайлова закликала заборонити продавати алкоголь військовим ЗСУ (фото)

Українські військові вільно купують у магазинах пиво, горілку, коньяк та інші напої. Однак заборони влади можуть ні до чого не призвести, насамперед треба відмовитися від "бусифікації" і набирати в армію професіоналів, вважає військовослужбовець 3-ї окремої танкової бригади Дмитро Гнап.

Related video

Керівник медичної служби "Ульф" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова звернула увагу на проблему з алкоголізмом у військових ЗСУ. Вона вимагає від командування заборонити продаж алкоголю в прифронтових районах Дніпропетровської області.

Михайлова уточнює, що намагалася розв'язати це питання цивілізовано, зверталася до міської ради і неодноразово просила заборонити продаж алкоголю військовослужбовцям, як це було в Донецькій області тривалий час.

Військовим ЗСУ продають не тільки пиво

Михайлова додає, що питання не тільки в пиві, як показано на фото вище. У чорних пакетах вільно продають горілку, коньяк та інші напої.

"І що? Ось відповідь селищного голови: "Аліна, у Дніпропетровській області немає заборони на продаж алкоголю. Його продають усім. Серйозно? У той час як фронт уже фактично впритул до Дніпропетровщини з боку Донецької області?" — ставить вона запитання.

Військовий 3-ї окремої танкової бригади ЗСУ Дмитро Гнап зазначає, що заборони влади ні до чого не призведуть. Охочі випити знайдуть, де купити алкоголь. На його думку, потрібно не брати таких людей в армію, відмовившись від практики "бусифікації", зокрема алкоголіків, а запровадивши добровільний набір.

"Такі заклики — все одно, що хворому на грип, замість лікування, просто заборонити кашляти. Гонитва за симптомами, замість викорінення причин. З власного досвіду боротьби з аватарами, можу сказати, що вони дуже винахідливі. Знайдуть тисячу й один спосіб отримати бухло. Куплять з-під підлоги в магазині, замовлять через побратимів, які повертаються з відпустки. У крайньому разі, розживуться самогоном у місцевих", — вказує він.

Єдиним виходом із ситуації буде не брати в армію алкоголіків і замість практики бусифікації комплектувати війська на добровільній і професійній основі.

"Мотивованому бійцю просто нецікаво бухати. Але про це чомусь ніхто не пише", — зауважив журналіст.

Нагадаємо, військові раніше розповідали про неможливість повного недопущення алкоголю на бойові позиції. У командирів немає можливості "перевіряти кожну пляшку".

Фокус у травні 2024 року писав, як 11 російських військових влаштували внутрішні розбірки після зловживання алкоголем. П'ятьох солдатів розстріляв п'яний товариш по службі.