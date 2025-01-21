На войне погиб чемпион Украины по панкратиону Павел Унгурян: подробности

Попал под атаку вражеского FPV-дрона на Купянском направлении. Молодому спортсмену из Черновцов было всего 27 лет.

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На днях стало известно о гибели 27-летнего уроженца Буковины Павла Унгуряна, который был успешным спортсменом и защищал Украину на Купянском направлении Харьковской области. В украинской армии мужчина служил в звании офицера: был лейтенантом. О трагической гибели героя сообщили на странице Спортивного комитета Украины 21 января.

Павел Унгурян в мирное время активно занимался спортом. Окончил факультет физической культуры, спорта и реабилитации ЧНУ имени Юрия Федьковича в 2018 году. Там о талантливом выпускнике помнят до сих пор: когда узнали о его гибели, опубликовали пост с соболезнованиями и словами гордости о воине.

Он был чемпионом Украины по панкратиону (боевое искусство) среди юниоров, неоднократно привозил домой победы с чемпионатов, а еще — был преданным фанатом футбольной команды "Буковина". Родной футбольный клуб не забыл о своем болельщике: на официальном сайте команды появился пост, посвященный Павлу, а также размещены реквизиты для сбора средств, которые "Буковина" объявила для родных погибшего героя.

Для справки: панкратион — древний вид единоборств, сочетающий элементы борьбы и кулачного боя. Один из олимпийских видов спорта.

Сообщается также, что у погибшего героя осталась жена и восьмимесячный ребенок. Жена Павла рассказала, что муж еще до 24 февраля 2022 года говорил о том, что пойдет на защиту страны, если будет такая необходимость. Сын у супругов родился, когда муж находился на фронте.

Выяснилось, что гибель от вражеского дрона застала Павла 9 января 2025 года. С фронта сообщили, что мужчина умер от травм, несовместимых с жизнью. Похоронили спортсмена и воина 14 января в селе Комаровцы, что на Буковине.

Отметим, что после 24 февраля 2022 года немало украинских спортсменов взяли оружие в руки и стали на защиту страны. Также уже неоднократно сообщалось о гибели спортсменов на фронте. Так, 14 января стало известно о смерти президента ФК "Подолье" Михаила Коваля. Вражеский дрон попал в машину, в которой находился Михаил, в поселке Ямполь Краматорского района Донецкой области.

Еще за несколько дней до этого, 8 января, Фокус сообщал о гибели 30-летнего победителя шоу "Танцуют все!" танцовщика Владимира Ракова. Мужчина служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, куда отправился после начала полномасштабного вторжения.