На войне с РФ погиб президент ФК "Подолье" Михаил Коваль: подробности

Вражеский дрон попал в автомобиль, в котором находился военный и депутат из Тернопольщины.

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В войне с российскими оккупантами погиб житель села Васильковцы на Тернопольщине, местный депутат и президент ФК "Подолье" Михаил Коваль. Ему было 34 года. Об этом сообщили в Чертковской районной государственной администрации.

"Он всегда был лидером и примером для других в своей общине, очень любил родную землю и много вложил в ее развитие. Видимо, именно поэтому, Михаил прошел АТО и в самое трудное время для страны снова стал на ее защиту", — рассказали в громаде.

Сообщается, что 12 января 2025 года вражеский дрон попал в автомобиль, в котором как раз находился воин. Это произошло в поселке Ямполь Краматорского района Донецкой области.

Соболезнования по поводу гибели Михаила Коваля выразили также в Ассоциации футбола Тернопольщины.

"Потеря и боль для семьи Ковалов, команды "Подолье", Васильковецкой громады и всей Тернопольщины", — отмечают на Facebook-странице ассоциации футбола.

Напомним, 8 января 2025 года стало известно, что на войне с Россией погиб хореограф и победитель "Танцуют все!" Владимир Раков — воин 24-й ОМБр. Известный танцовщик Владимир Раков стал на защиту Украины в 2022 году. До этого он был танцором балета Apache Crew, снимался в клипах Onuka, Мишель Андраде и группы "Время и Стекло".