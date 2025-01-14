На війні з РФ загинув президент ФК "Поділля" Михайло Коваль: подробиці

Ворожий дрон потрапив в автомобіль, у якому перебував військовий та депутат із Тернопільщини.

Related video

У війні з російськими окупантами загинув мешканець села Васильківці, що на Тернопільщині, місцевий депутат та президент ФК "Поділля" Михайло Коваль. Йому було 34 роки. Про це повідомили у Чортківській районній державній адміністрації.

"Він завжди був лідером та прикладом для інших у своїй громаді, надзвичайно любив рідну землю і багато вклав у її розвиток. Мабуть, саме тому, Михайло пройшов АТО і в найважчий час для країни знову став на її захист", – розповіли у громаді.

Повідомляється, що 12 січня 2025 року ворожий дрон потрапив в автомобіль, у якому якраз перебував воїн. Це сталося в селищі Ямпіль Краматорського району Донецької області.

Співчуття з приводу загибелі Михайла Коваля висловили також в Асоціації футболу Тернопільщини.

"Втрaтa тa бiль для рoдини Кoвaлiв, кoмaнди "Пoдiлля", Вacилькoвeцькoї грoмaди i вciєї Тeрнoпiльщини", – зaзнaчaють нa фeйcбук-cтoрiнцi acoцiaцiї футбoлу.

Нагадаємо, 8 січня 2025 року стало відомо, що на війні із Росією загинув хореограф і переможець "Танцюють всі!" Володимир Раков – воїн 24-ї ОМБр. Відомий танцівник Володимир Раков став на захист України у 2022 році. До того він був танцюристом балету Apache Crew, знімався в кліпах Onuka, Мішель Андраде та гурту "Время и Стекло".