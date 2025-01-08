"Віддав життя за волю України": 30-річний переможець "Танцюють всі" загинув на передовій

Відомий танцівник Володимир Раков став на захист України у 2022 році. До того він був танцюристом балету Apache Crew, знімався в кліпах Onuka, Мішель Андраде та гурту "Время и Стекло".

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Переможець 6-го сезону шоу "Танцюють всі!", танцівник Володимир Раков загинув на фронті 6 січня у віці 30 років. Про загибель колеги повідомила в Instagram танцюристка Олена Головань.

"Цей світ залишають найкращі", — написала Олена

На трагічну звістку відреагували зірки українського шоубізнесу.

"Не можу повірити в це! Світла памʼять", — прокоментувала допис українська танцюристка та хореографка Ілона Гвоздьова.

Телеведуча Ольга Фреймут опублікувала новину про загибель танцюриста на своїй сторінці в Instagram і розповіла, що завжди захоплювалася талантом Володимира та мала бути з ним в парі на проєкті "Танці з зірками".

"Вова, ти — Естет. Ангел. Легенда. Герой. Ти віддав життя за волю України. Дякую", — написала Ольга.

Володимир Раков загинув на фронті: біографія танцюриста

Володимир народився 24 листопада 1994 року в Євпаторії в Автономній Республіці Крим.

В інтерв'ю телеканалу СТБ Володимир розповідав, що почав займатися в студії акробатичного рок-н-ролу у дванадцять років. Потім захопився хореографією, а навесні 2012 року перейшов у шоубалет.

У 2013 році він став переможцем шостого сезону танцювального шоу "Танцюють всі!".

Він був танцюристом балету Apache Crew, артистом Traum Theatre "Salome" в Німеччині з 2017 по 2019 рік, переміг у конкурсі World of Dance в Берліні 2018 року в складі команди Wonder Crew. Також знімався в рекламах відомих американських брендів, кліпах Насті Каменских NK, Макса Барських, Onuka, Мішель Андраде та гурту "Время и Стекло".

На початку повномасштабного вторгнення РФ до України у 2022 році Володимир мобілізувався до Збройних сил України. Служив у 2-му стрілецькому батальйоні 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, повідомляє "Новий канал".

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