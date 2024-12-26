"Король трешу та андеграунду": на війні з РФ загинув поет-модерніст із Харкова

Український захисник загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. До того рік тримав оборону на Покровському напрямку.

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У війні проти Росії під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув 34-річний український поет-модерніст та прозаїк Олексій Безпальцев. Про це повідомляється на сторінці культурної та правозахисної громадської організації PEN Ukraine в фейсбук.

"Тіп би не хотів, що ми всі сухарились. Він був веселим та енергійним. Завжди любив фільми, музику, поезію, треш, випити та кататись на велосипеді. Він був та буде найкращим. Найкращий Президент Харкова, Король Харківського трешу та андеграунду — Олексій "Шляпа" Безпальцев", — написав про нього один зі знайомих.

Зазначається, що український захисник загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. До того рік тримав оборону на Покровському напрямку.

На сайті "Читомо" повідомили, що Олексій Безпальцев загинув кілька днів тому.

"Серед харківського творчого "молодняка", серед цих усіх поетів із сильними голосами, пафосом і учнівськими (часто підлітковими) текстами інколи трапляються справжні таланти, деякі з яких виходять далеко за межі пересічного літературного вечора. На статус такого собі крутезного письменника, твори котрого порушують серйозні, навіть вічні проблеми, претендує Безпальцев", — писав про творчість поета Арсеній Троян на порталі "Буквоїд".

Нагадаємо, що 11 грудня повідомлялося, що на фронті загинув режисер монтажу проєкту "Реальна історія" і військовослужбовець ЗСУ Олег Сарело. Він долучився до ЗСУ пів року тому і служив у 72-й окремій механізованій бригаді.

20 листопада на фронті загинув актор Петро Великий. Він 20 років пропрацював у театрі та зіграв понад 35 ролей.