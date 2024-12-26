"Король трэша и андеграунда": на войне с РФ погиб поэт-модернист из Харькова

Украинский защитник погиб во время выполнения боевого задания на Харьковщине. До этого год держал оборону на Покровском направлении.

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В войне против России во время выполнения боевого задания на Харьковщине погиб 34-летний украинский поэт-модернист и прозаик Алексей Беспальцев. Об этом сообщается на странице культурной и правозащитной общественной организации PEN Ukraine в фейсбук.

"Тип бы не хотел, чтобы мы все сухарились. Он был веселым и энергичным. Всегда любил фильмы, музыку, поэзию, трэш, выпить и кататься на велосипеде. Он был и будет лучшим. Лучший Президент Харькова, Король Харьковского трэша и андеграунда — Алексей "Шляпа" Беспальцев", — написал о нем один из знакомых.

Отмечается, что украинский защитник погиб во время выполнения боевого задания на Харьковщине. До этого год держал оборону на Покровском направлении.

На сайте "Читомо" сообщили, что Алексей Безпальцев погиб несколько дней назад.

"Среди харьковского творческого "молодняка", среди этих всех поэтов с сильными голосами, пафосом и ученическими (часто подростковыми) текстами иногда попадаются настоящие таланты, некоторые из которых выходят далеко за пределы рядового литературного вечера. На статус некоего крутого писателя, произведения которого поднимают серьезные, даже вечные проблемы, претендует Безпальцев", — писал о творчестве поэта Арсений Троян на портале"Буквоед".

Напомним, что 11 декабря сообщалось, что на фронте погиб режиссер монтажа проекта "Реальная история" и военнослужащий ВСУ Олег Сарело. Он присоединился к ВСУ полгода назад и служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.

20 ноября на фронте погиб актер Петр Великий. Он 20 лет проработал в театре и сыграл более 35 ролей.