"Отдал жизнь за свободу Украины": 30-летний победитель "Танцуют все" погиб на передовой

Известный танцовщик Владимир Раков стал на защиту Украины в 2022 году. До этого он был танцором балета Apache Crew, снимался в клипах Onuka, Мишель Андраде и группы "Время и Стекло".

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Победитель 6-го сезона шоу "Танцуют все!", танцовщик Владимир Раков погиб на фронте 6 января в возрасте 30 лет. О гибели коллеги сообщила в Instagram танцовщица Елена Головань.

"Этот мир покидают лучшие", — написала Елена

На трагическое известие отреагировали звезды украинского шоубизнеса.

"Не могу поверить в это! Светлая память", — прокомментировала сообщение украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева.

Телеведущая Ольга Фреймут опубликовала новость о гибели танцора на своей странице в Instagram и рассказала, что всегда восхищалась талантом Владимира и должна была быть с ним в паре на проекте "Танцы со звездами".

"Вова, ты — Эстет. Ангел. Легенда. Герой. Ты отдал жизнь за свободу Украины. Спасибо", — написала Ольга.

Владимир Раков погиб на фронте: биография танцора: биография танцора

Владимир родился 24 ноября 1994 года в Евпатории в Автономной Республике Крым.

В интервью телеканалу СТБ Владимир рассказывал, что начал заниматься в студии акробатического рок-н-ролла в двенадцать лет. Затем увлекся хореографией, а весной 2012 года перешел в шоубалет.

В 2013 году он стал победителем шестого сезона танцевального шоу "Танцуют все!".

Он был танцором балета Apache Crew, артистом Traum Theatre "Salome" в Германии с 2017 по 2019 год, победил в конкурсе World of Dance в Берлине 2018 года в составе команды Wonder Crew. Также снимался в рекламах известных американских брендов, клипах Насти Каменских NK, Макса Барских, Onuka, Мишель Андраде и группы "Время и Стекло".

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Владимир мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, сообщает "Новый канал".

Напомним, 7 января СМИ писали, что 26-летний шотландец погиб во время боев на фронте в Украине. Джордан Маклахлан служил в ВСУ как медик.

1 января о гибели украинского нейробиолога Игоря Зимы с женой во время ночной российской атаки дронами на Киев сообщила подруга семьи Дарья Душечкина.

26 декабря 2024 года в культурной и правозащитной общественной организации PEN Ukraine сообщили, что на Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб поэт-модернист из Харькова.