"Всегда верил, что меняет мир": 26-летний шотландец погиб на передовой в Украине (фото)

Джордан Маклахлан – выходец из отдаленного региона Арднамурчан в Шотландском нагорье. По информации экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, в рядах ВСУ воюет около двух тысяч иностранных добровольцев.

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В минувшую пятницу, 3 января, уроженец Шотландии 26-летний Джордан Маклахлан погиб во время службы в качестве военного медика в рядах ВСУ. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сообщение родственников погибшего.

26-летний Джордан Маклахлан — выходец из региона Арднамурчан в Шотландском нагорье. В заявлении семьи говорится, что "Джордан всегда верил, что он меняет мир, и мы все очень гордимся тем, что он помогал другим".

"Джордан был жизнерадостным сыном, братом, внуком, племянником, кузеном и другом для многих, и его будет очень не хватать всем, кто его знал", — сообщили близкие.

Также сообщится, что родственники ожидают дополнительной информации от Министерства иностранных дел, поскольку сейчас данных очень мало.

"Мы поддерживаем семью британца, который погиб в Украине, и находимся в контакте с местными властями", — сообщил представитель МИД.

Британцы в составе ВСУ

В ноябре еще один британец — 22-летний Каллум Тиндал-Дрейпер — погиб во время боевых действий в Украине в составе Интернационального легиона. Он отправился в Украину, несмотря на попытки семьи его отговорить. Его отец, Стивен Дрейпер, отдал дань уважения своему сыну, бывшему работнику сферы здравоохранения из Ганнислейка в графстве Корнуолл.

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"Мы умоляли его не ехать", — сказал он. — Но Каллум сказал: "Папа, я не боюсь хулиганов, а то, что происходит в Украине, ужасно, и кто-то должен встать на защиту этих людей".

В ноябре 2023 года Кристофер Перриман, бывший британский армейский снайпер, также был убит во время боевых действий в Украине.

Джордан Чедвик, служивший в Шотландской гвардии с 2011 по 2015 год, отправился воевать в Украину в октябре 2022 года. Восемь месяцев спустя, 26 июня 2023 года, полиция Ланкашира сообщила его матери, что сын погиб.

Сколько иностранных военных в Украине?

26-летний Джордан Маклахлан

По информации бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, в рядах ВСУ воюет около двух тысяч иностранных добровольцев. Большинство — граждане США и стран Западной Европы. Некоторые находятся в Силах обороны с начала полномасштабного вторжения.

По данным Дикого, зарплата в Иностранном легионе Украины такая же, как и у украинских военнослужащих.

Напомним, что 13 декабря появились данные о гибели еще одного британского военного в Украине. В его гибели подозревается его знакомый-военный, который впоследствии сбежал из Запорожской области.

Также сообщалось, по данным The Times, британских военных могут отправить на запад Украины для обучения солдат.