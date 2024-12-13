По данным следствия, бывший британский десантник отправился в Украину, чтобы оказывать медицинскую помощь, и пропал без вести в Запорожской области в августе 2023 года. Подозреваемый сбежал.

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Бывший британский десантник был незаконно убит в Украине кем-то, кому он доверял. Дэниел Берк погиб от множественных огнестрельных ранений в прошлом году после того, как отправился в Украину в 2022-м. Об этом пишет Sky News.

36-летний уроженец Манчестера пропал без вести в Запорожской области в августе 2023 года, сообщили на слушании в Манчестерском суде в пятницу, 13 декабря.

Имя возможного подозреваемого не называлось, но полиции Большого Манчестера известно имя подозреваемого — это Нурин Абдельфетах, также известный по прозвищу "Джихади Адам". Он привел представителей Украины к его телу в сентябре прошлого года и заявил, что застрелил его случайно. На дознании следователь сказал, что "Дэниел был незаконно убит кем-то, кто выдавал себя за его друга. Он погиб с храбростью и доблестью, но был убит трусостью и бесчестьем".

Украинские власти, расследующие смерть Берка, заключили, что во время учебной стрельбы вдали от линии фронта с британцем был Абдельфетах, гражданин Австралии и Алжира.

Дэниел Берк

По словам журналистов, на допросе Абдельфетах утверждал, что сделал по меньшей мере два выстрела — один раз якобы случайно, когда нес Берка, а второй раз выстрел из сочувствия. Но следователи не поверили этому, свои выводы они сделали, исходя из судебно-медицинской экспертизы и вскрытия.

Впоследствии Абдельфетах бежал из Украины, его местонахождение не устновлено. Полиция Большого Манчестера зачитала заявление семьи погибшего, которая заявила, что их жизнь изменилась радикально, и что они все еще ищут "ответа".

"Мы надеемся, что власти Украины продвинутся в расследовании смерти Дэниела, и что однажды мы сможем сказать, что справедливость для Дэниела восстановлена", — говорилось в заявлении семьи.

Напомним, что командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый заявил, что его род войск превратят в элиту ВСУ, а Украина перехватит инициативу на фронте.

Также сообщалось, что ВС РФ осталось менее 5 км до Покровска. Главком Сырский, в свою очередь, анонсирует нестандартные решения.