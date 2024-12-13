За даними слідства, колишній британський десантник вирушив в Україну, щоб надавати медичну допомогу, і зник безвісти в Запорізькій області в серпні 2023 року. Підозрюваний утік.

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Колишній британський десантник був незаконно вбитий в Україні кимось, кому він довіряв. Деніел Берк загинув від множинних вогнепальних поранень торік після того, як вирушив в Україну у 2022-му. Про це пише Sky News.

36-річний уродженець Манчестера зник безвісти в Запорізькій області в серпні 2023 року, повідомили на слуханні в Манчестерському суді в п'ятницю, 13 грудня.

Ім'я можливого підозрюваного не називали, але поліція Великого Манчестера назвала ім'я підозрюваного — це Нурін Абдельфетах, який також відомий на прізвисько "Джихаді Адам". Він привів представників України до його тіла у вересні минулого року і заявив, що застрелив його випадково. На дізнанні слідчий сказав, що "Деніел був незаконно вбитий кимось, хто видавав себе за його друга. Він загинув із хоробрістю і доблестю, але був убитий боягузтвом і безчестям".

Українська влада, яка розслідує смерть Берка, зробила висновок, що під час навчальної стрільби далеко від лінії фронту з британцем був Абдельфетах, громадянин Австралії та Алжиру.

Деніел Берк

За словами журналістів, на допиті Абдельфетах стверджував, що зробив щонайменше два постріли — один раз нібито випадково, коли ніс Берка, а вдруге — постріл зі співчуття. Але слідчі не повірили цьому, свої висновки вони зробили, виходячи із судово-медичної експертизи та розтину.

Згодом Абдельфетах втік з України, його місцеперебування не встановлено. Поліція Великого Манчестера зачитала заяву сім'ї загиблого, яка заявила, що їхнє життя змінилося радикально, і що вони все ще шукають "відповіді".

"Ми сподіваємося, що влада України просунеться в розслідуванні смерті Деніела, і що одного разу ми зможемо сказати, що справедливість для Деніела відновлено", — йшлося в заяві сім'ї.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що його рід військ перетворять на еліту ЗСУ, а Україна перехопить ініціативу на фронті.

Також повідомлялося, що ЗС РФ залишилося менш як 5 км до Покровська. Головком Сирський, своєю чергою, анонсує нестандартні рішення.