Сухопутні війська перетворять на еліту ЗСУ: Україна перехопить ініціативу на фронті, — Драпатий

Центральне місце в реформі Сухопутних військ займе підготовка піхотинців. Їхні навички та вміння будуть максимально прикладними, без зайвої лірики, заявив генерал-майор Михайло Драпатий.

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Сухопутні війська ЗСУ очікує масштабна трансформація, яка вплине на ситуацію на фронті на користь України. Про зміни розповів профільний командувач військ, генерал-майор Михайло Драпатий.

Реформи торкнуться насамперед процедури рекрутингу та підготовки солдатів. Генерал-майор обіцяє впровадити новітні технології та управління боєм, цифровізацію армійських процесів, зміну системи управління, логістики та соціальної підтримки військових.

"Сухопутні війська ЗСУ мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою! Люди, технології та прозоре управління — наш фокус уваги", — наголосив Драпатий.

На ЗСУ чекають такі нововведення:

Військова підготовка. Реформуються навчальні програми та центри, у них будуть сучасні тренажери та інші новітні технології. Підготовка бійця має бути краще адаптована до потреб фронту.

Навички та вміння піхотинця мають бути максимально прикладними і практичними, без зайвої лірики. Носіями цих знань буде сержантський корпус із бойовим досвідом.

"Акцент у цих змінах буде на принципах військового лідерства та знанні технологій. Без таких умінь неможливо встановити контроль над хаосом бою, а зараз це одна з головних цілей зміни ситуації на фронті", — пояснив командувач.

Рекрутинг і соціальна підтримка. У Сухопутні війська впровадять прозору модель рекрутингу без корупції. Військовослужбовці також відчують зміни в соціальній підтримці.

Технології. Український піхотинець повинен мати технологічну перевагу над ворогом на полі бою.

Оптимізація управлінських дій. Маневреність та ефективність адміністративного апарату, основою для цього будуть організаційні зміни та цифровізація.

Логістика та військова підготовка — перші сфери, які відчують зміни. Саме вони відіграють величезну роль у боєздатності української армії.

"Сьогодні Сухопутні війська потребують змін, нової енергії воїнів і сучасного підходу до розвитку їхніх здібностей. Зміни обов'язково будуть! Як би складно нам не було, немає права цього не робити. Український народ, кожен воїн, ставши до лав ЗСУ, почав будувати армію майбутнього", — підсумував Драпатий.

Нагадаємо, західні ЗМІ часто пишуть про фізичну нестачу солдатів у ЗСУ. Нібито через це Україна втрачає позиції на Донбасі.

Українські нардепи раніше говорили, що Генеральний штаб ЗСУ вирішив перевести 20% медперсоналу в піхоту. Проблема масово торкнулася і Повітряних сил "не від хороших часів".