Защитят границы: британские войска должны быть в Украине в любом случае, — Джонсон (видео)

Бывший лидер британских консерваторов назвал Будапештский меморандум "коллаборационизмом" с Россией. Поэтому у Великобритании есть моральное обязательство защищать Украину.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал разместить британские войска на границе Украины в рамках любых возможных мирных соглашений. Об этом пишет The Telegraph.

Борис Джонсон — об Украине (с 19:26)

Джонсон сказал журналистам, что за охрану будущих линий разграничения, если будет введен режиме прекращения огня, должна нести ответственность Европа и миротворцы из разных стран ЕС.

"Не думаю, что нам следует отправлять войска для боев, чтобы они противостояли россиянам. Но, думаю, как решение, как часть конечного соглашения, понадобится, чтобы многонациональные европейские миротворческие силы контролировали границу и помогали украинцам", — сказал он, добавив, что не может представить, чтобы такая европейская операция состоялась бы без британцев.

Джонсон также сказал, что западные страны должны сообщить, какие конкретные гарантии безопасности будут предложены Украине в рамках любого мирного соглашения. Должна быть гарантия того, что Россия не перевооружится и не начнет повторную агрессию через несколько лет.

Одним из возможных сценариев таких гарантий безопасности для Украины стало бы вступление в НАТО. Но многие из 32 стран Альянса не спешат с приглашением. По словам журналистов, присутствие же войск из стран НАТО вдоль будущей линии разграничения в Украине предоставило бы безопасность в рамках миротворческих сил ООН без необходимости в прямом вмешательстве НАТО, согласно 5-й статье устава.

Джонсон же считает, что единственное, что по-настоящему работает — это 5-я статья, благодаря которой мир в Европе сохранялся на протяжении 80 лет.

Важно

Путин ждал этого три года: что не так с планом завершения войны от спецпосланника Трампа, — CNN

"По этой причине в НАТО находятся страны Балтии. По этой же причине поляки, венгры, чехи, финны и шведы сейчас в НАТО", — отметил он. Все этих страны, за исключением Швеции, напомнил бывший британский премьер-министр, получили "непосредственный травматический опыт российского вторжения, и теперь это и у Украины".

Он считает, что вступление Украины в НАТО единственным решением, а у Великобритании есть "моральные обязательства" перед Украиной.

По его словам после трех лет "бойни, ужасающей жестокости" единственное долгосрочное решение для Украины — это НАТО.

Ядерное оружие Украины

Солдат британской армии

Будапештский меморандум 1994 года — соглашение, вследствие которого Украине, Беларуси и Казахстану предоставили гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия, находившегося на территориях стран, — Джонсон назвал "коллаборационизмом" с Россией. Поэтому, он считает, что Великобритания обязана помочь Украине сейчас.

"Мы пошли на сотрудничество с россиянами в 1994 году и отняли у украинцев ядерное оружие, которое бы защитило их от нынешнего ужаса. Если бы они сохранили средство ядерного сдерживания, Путин бы не убивал их в их кроватях сейчас. Мы участвовали в этом. Мы подписали меморандум. Теперь мы несем моральную ответственность за сложности, с которыми они столкнулись. Мы ведем прокси-войну, но не предоставляем нашим прокси возможности сделать свою работу. Уже на протяжении нескольких лет мы позволяли им воевать со связанной рукой, и это было жестоко", — сказал Джонсон.

Напомним, что в начале ноября Джонсон сравнил Путина с Гитлером и заявил, что Украина станет вассальным государством, если проиграет

Также экс-лидер британских консерваторов заявлял, что британские войска могут отправить в Украину, если Киев утратит военную поддержку Вашингтона.