Британских военных могут отправить на запад Украины для обучения солдат, — The Times

По словам журналистов, в телефонной беседе украинский лидер Владимир Зеленский и британский премьер Кир Стармер обсудили усиление возможностей Украины на фронте. Учебные базы в западной Украине размещены в сотнях километров от передовой, но и они подвергались обстрелам.

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Британский премьер Кир Стармер допустил отправку военных армии Великобритании в Украину. Они могут обучать бойцов ВСУ. Об этом пишет The Times.

Сообщается, что британские войска могут разместить в западной части Украины. В телефонной беседе украинский лидер Владимир Зеленский и британский премьер Кир Стармер сошлись во мнении, что важно уточнить предложения относительно обучения украинских солдат, чтобы усилить возможности Украины на передовой.

В рамках проекта Interflex порядка 51 000 украинских защитников прошли обучение на территории Великобритании. Вместе с тем, по данным журналистов, отправка военных должна быть "многоэтапной".

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В публикации также говорится, что граждане Украины неохотно соглашаются на службу из-за беспокойства, что не пройдут достаточный курс подготовки или не получат необходимого снаряжения перед фронтом. Перенос обучения на запад Украины рассматривается как возможность успокоить тех, кто стремится уклониться от мобилизации, а также увеличить количество бойцов, проходящих обучение.

Журналисты также упомянули о том, что учебные базы в западной части Украины размещены в сотнях километров от передовой, но в прошлом они подвергались российским обстрелам. По этой причине западные официальные лица опасаются того, что британские войска в Украине могут быть под угрозой.

Напомним, что 19 декабря Владимир Зеленский сделал заявление о вводе миротворческих войск.

Также сообщалось, что, по информации экс-посла Вадима Пристайко, в 2022 украинскому руководству предлагали переехать в Лондон.