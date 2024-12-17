В 2022 украинской власти предложили переехать в Лондон, — экс-посол Пристайко (видео)

По словам бывшего министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, релокация не была решением правительства, но способствовала бы решению вопроса управляемости государства.

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В феврале 2022 года посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко предлагал Кабинету министров Украины релокацию в Лондон, чтобы продолжать функционирование украинской власти с началом полномасштабного вторжения РФ. Об этом Пристайко рассказал и интервью "РБК Украина".

"Мы фактически инициативно хотели предложить правительству на момент поиска места, где мы бы могли продолжать (управлять государством, — ред.). На самом деле так фраза и звучала, когда мы общались с нашими коллегами в Британии, то никто не говорил о правительстве в изгнании или в изгнании. Говорили о продолжении правительства", — сказал Пристайко.

Он пояснил, что одной из приоритетных задач была релокация средств, ведь опыт аннексии Крыма показал, что в помещениях Национального банка Украины, которые располагались на территории полуострова, остались драгоценные металлы, ценные бумаги и средства, которые захватили россияне.

По словам Пристайко эти ресурсы нужны были бы государству для продолжения противостояния. Кроме того, релокация украинской власти также способствовала бы решению вопроса управляемости государства.

"Это не было решение правительства, это было мое предложение на момент, если бы это было нужно", — подчеркнул Пристайко.

Он уточнил, что задумываться о соответствующих шагах начали еще в начале февраля 2022 года, в частности во время визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев, который состоялся с 8 по 10 февраля.

Напомним, 16 рудня Вадим Пристайко рассказал, что во время первой и последней встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Нормандском формате в Париже 2019 года украинский лидер искренне верил в возможность достичь взаимопонимания.