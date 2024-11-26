Великобритания тайно отправила Украине еще одну партию Storm Shadows, — Bloomberg

Правительство Великобритании не разглашает, сколько ракет Storm Shadow оно дало Украине во время полномасштабной войны, и не регулярно объявляет об их передаче.

Великобритания прислала Киеву еще партию Storm Shadow. Эта поставка не афишировалась. Об этом пишет британское издание Bloomberg.

Источник издания сообщил, что информация о поставках публично не объявлялась. Они состоялись несколько недель назад и были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности.

Источник не сообщил, когда именно они прибыли, или их точное количество, сославшись на необходимость оперативной охраны.

На прошлой неделе украинские силы впервые выпустили британские ракеты Storm Shadow по целям в России, через день после запуска тактических ракетных систем американского производства ATACMS, по военному объекту в западной Брянской области. По словам официальных лиц обоих правительств, решение Лондона и Вашингтона разрешить удары, о которых давно просил Киев, стали ответом на развертывание Кремлем северокорейских войск для борьбы против Украины.

20 ноября на саммите "Группы 20" в Бразилии Стармер заявил, что его правительство "удваивает" поддержку Украины, но отказался сообщить детали.

Правительство Великобритании не сообщило, сколько ракет Storm Shadow оно дало Украине во время войны, и не регулярно объявляет о передаче. Ранее Украина использовала их против российских войск в Черном море.