Велика Британія таємно відправила Україні ще одну партію Storm Shadows, — Bloomberg

Уряд Великої Британії не розголошує, скільки ракет Storm Shadow він дав Україні під час повномасштабної війни, і не регулярно оголошує про їхнє передавання.

Велика Британія надіслала Києву ще партію Storm Shadow. Це постачання не афішувалося. Про це пише британське видання Bloomberg.

Джерело видання повідомило, що інформація про поставки публічно не оголошувалася. Вони відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети великої дальності.

Джерело не повідомило, коли саме вони прибули, або їхню точну кількість, пославшись на необхідність оперативної охорони.

Минулого тижня українські сили вперше випустили британські ракети Storm Shadow по цілях у Росії, через день після запуску тактичних ракетних систем американського виробництва ATACMS, військового об’єкта в західній Брянській області. За словами офіційних осіб обох урядів, рішення Лондона та Вашингтона дозволити удари, про які давно просив Київ, стали відповіддю на розгортання Кремлем північнокорейських військ для боротьби проти України.

20 листопада на саміті "Групи 20" у Бразилії Стармер заявив, що його уряд "подвоює" підтримку України, але відмовився повідомити деталі.

Уряд Великобританії не повідомив, скільки ракет Storm Shadow він дав Україні під час війни, і не регулярно оголошує про передачу. Раніше Україна використовувала їх проти російських військ у Чорному морі.