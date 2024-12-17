У 2022 українській владі запропонували переїхати до Лондона, — експосол Пристайко (відео)

За словами колишнього міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, релокація не була рішенням уряду, але сприяла б розв'язанню питання керованості держави.

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У лютому 2022 року посол України у Великій Британії Вадим Пристайко пропонував Кабінету міністрів України релокацію до Лондона, щоб продовжувати функціонування української влади з початком повномасштабного вторгнення РФ. Про це Пристайко розповів і інтерв'ю "РБК Україна".

"Ми фактично ініціативно хотіли запропонувати уряду на момент пошуку місця, де ми б могли продовжувати (керувати державою, — ред.). Насправді так фраза і звучала, коли ми спілкувались з нашими колегами у Британії, то ніхто не говорив про уряд в екзилі або у вигнанні. Говорили про продовження уряду", — сказав Пристайко.

Він пояснив, що одним з пріоритетних завдань була релокація коштів, адже досвід анексії Криму показав, що у приміщеннях Національного банку України, які розташовувались на території півострова, залишись дорогоцінні метали, цінні папери та кошти, які захопили росіяни.

За словами Пристайка ці ресурси потрібні були б державі для продовження протистояння. Крім того, релокація української влади також сприяла б розв'язанню питання керованості держави.

"Це не було рішення уряду, це була моя пропозиція на момент, якби це було потрібно", — наголосив Пристайко.

Він уточнив, що задумуватись про відповідні кроки почали ще на початку лютого 2022 року, зокрема під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва, який відбувся з 8 по 10 лютого.

Нагадаємо, 16 рудня Вадим Пристайко розповів, що під час першої й останньої зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним у Нормандському форматі у Парижі 2019 року український лідер щиро вірив у можливість досягти порозуміння.