"Зеленський вірив, що переконає Путіна": як відбулася перша зустріч лідерів України та РФ (відео)

Ексголова МЗС України Вадим Пристайко говорить, що Путін хотів перетягнути Зеленського на свій бік, а коли це не вдалося, відмовився від подальших перемовин і вирішив діяти силою.

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Під час першої й останньої зустрічі президента України Володимир Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним у Нормандському форматі у Парижі 2019 року український лідер щиро вірив у можливість досягти порозуміння, розповів колишній голова МЗС та експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко, який також був присутній на події. Проте Зеленський дав Путіну зрозуміти, що має свою позицію, тож російський президент відмовився від подальших переговорів і вирішив досягти своїх цілей по-іншому, сказав Вадим Пристайко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Вадим Пристайко розповів про першу зустріч Зеленського з Путіним у Парижі. На відео з 42:30.

Розкривати деталі чотиристоронньої зустрічі 2019 року в Єлисейському палаці в Парижі ексочільник МЗС відмовився, зазначивши, що деталі подібних переговорів мають лишатися таємницею. Він зазначив лише, що спроба поговорити з боку Володимира Зеленського була.

"Президент Зеленський щиро вірив, що йому якимось чином вдасться переконати президента Путіна в тому, що з нами можна говорити. Він як людина, яка ніколи не займалася політикою, а тим більше безпековою, не розумів, що питання не в нас. У нас може бути прізвище президента українського яка завгодно: може бути Янукович, Ющенко, або Зеленський, або Порошенко. Це не має ніякого значення. Вони щиро ненавидять нас всіх", — сказав Вадим Пристайко.

За словами дипломата, намагання проявити гнучкість і "зблизити позиції" були марними, бо росіяни у будь-якому разі робили б те, що хочуть. Пристайко стверджує, що Кремль сподівався перетягнути Володимира Зеленського на свій бік, залишивши йому ще менше політичної волі, ніж було у Віктора Януковича.

"І вони вірили, що от нарешті прийде позасистемна людина, яка не має чіткого встановленого бачення і контактів ні в військовій еліті, ні в розвідувальній, контррозвідувальній еліті, в експертних колах, і з ним буде швидше і простіше. Але навіть пів року перебування при владі президента Зеленського багато відкрили для нього, що не все так, на жаль, просто, як у фільмі, тож так легко не вдасться все вирішити", зазначив колишній голова української дипломатії.

Пристайко: Путін у 2022 році розраховував на недосвідченість Зеленського

На думку Пристайка, побачивши позицію українського президента, росіяни вирішили діяти по-іншому.

"Не вдалося по-доброму, як вони це вважають, будемо вирішувати по-злому. Знову ж таки, розраховуючи на недосвідченість президента Зеленського і взагалі розбалансованість політичної системи, яка пережила перехід від стандартних, встановлених процедур до нових", — зазначив він.

За словами дипломата, Кремль зважився на повномасштабне вторгнення, бо на той момент вважав Україну дуже слабкою державою. Так само як у 2014 році вони анексували Крим і окупували частину Донбасу, скориставшись революцією.

Наразі час для переговорів іще не прийшов, проте чекати на повернення територій у кордонах 1991 року не обов'язково, вважає Пристайко. Він зазначив, що мир чи перемога мають привести країну до кращого стану, аніж був до війни.

"В основі наших майбутніх домовленостей мають лежати гарантії того, що нашим дітям, нашим онукам не доведеться воювати", — резюмував дипломат.

Нагадаємо, 12 грудня голова офісу президента Андрій Єрмак, розповідаючи про поїздку в США, заявив, що новообраний президент Дональд Трамп хоче завершити війну "справедливим миром" і його меседж збігається з українською позицією.

Видання The Wall Street Journal своєю чергою писало, що на зустрічі з Емманюелем Макроном і Володимиром Зеленським у Франції Дональд Трамп озвучив перші думки про війну. Журналісти повідомляють, що майбутній президент Сполучених Штатів очікує від країн Європи більшого включення у досягнення миру в Україні.