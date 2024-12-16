"Зеленский верил, что убедит Путина": как проходила первая встреча лидеров Украины и РФ (видео)

Экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко говорит, что Путин хотел перетянуть Зеленского на свою сторону, а когда это не удалось, отказался от дальнейших переговоров и решил действовать силой.

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Во время первой и последней встречи президента Украины Владимир Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в нормандском формате в Париже в 2019 году украинский лидер искренне верил в возможность достичь взаимопонимания, рассказал бывший глава МИД и экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, который также присутствовал на событии. Однако Зеленский дал Путину понять, что имеет свою позицию, поэтому российский президент отказался от дальнейших переговоров и решил достичь своих целей по-другому, сказал Вадим Пристайко в интервью "РБК-Украина".

Вадим Пристайко рассказал о первой встрече Зеленского с Путиным в Париже. На видео с 42:30.

Раскрывать детали четырехсторонней встречи 2019 года в Елисейском дворце в Париже экс-глава МИД отказался, отметив, что детали подобных переговоров должны оставаться тайной. Он отметил лишь, что попытка поговорить со стороны Владимира Зеленского была.

"Президент Зеленский искренне верил, что ему каким-то образом удастся убедить президента Путина в том, что с нами можно говорить. Он как человек, который никогда не занимался политикой, а тем более политикой безопасности, не понимал, что вопрос не в нас. У нас может быть фамилия президента украинского какая угодно: может быть Янукович, Ющенко, или Зеленский, или Порошенко. Это не имеет никакого значения. Они искренне ненавидят нас всех", — сказал Вадим Пристайко.

По словам дипломата, попытки проявить гибкость и "сблизить позиции" были напрасными, потому что россияне в любом случае делали бы то, что хотят. Пристайко утверждает, что Кремль надеялся перетянуть Владимира Зеленского на свою сторону, оставив ему еще меньше политической воли, чем было у Виктора Януковича.

"И они верили, что вот наконец придет внесистемный человек, который не имеет четкого установленного видения и контактов ни в военной элите, ни в разведывательной, контрразведывательной элите, в экспертных кругах, и с ним будет быстрее и проще. Но даже полгода пребывания у власти президента Зеленского многое открыли для него, что не все так, к сожалению, просто, как в фильме, и так легко не удастся все решить", отметил бывший глава украинской дипломатии.

Пристайко: Путин в 2022 году рассчитывал на неопытность Зеленского в 2022 году

По мнению Пристайко, увидев позицию украинского президента, россияне решили действовать по-другому.

"Не удалось по-хорошему, как они это считают, будем решать по-злому. Опять же, рассчитывая на неопытность президента Зеленского и вообще разбалансированность политической системы, которая пережила переход от стандартных, установленных процедур к новым", — отметил он.

По словам дипломата, Кремль решился на полномасштабное вторжение, потому что на тот момент считал Украину очень слабым государством. Так же как в 2014 году они аннексировали Крым и оккупировали часть Донбасса, воспользовавшись революцией.

Сейчас время для переговоров еще не пришло, однако ждать возвращения территорий в границах 1991 года не обязательно, считает Пристайко. Он отметил, что мир или победа должны привести страну к лучшему состоянию, чем было до войны.

"В основе наших будущих договоренностей должны лежать гарантии того, что нашим детям, нашим внукам не придется воевать", — резюмировал дипломат.

Напомним, 12 декабря глава офиса президента Андрей Ермак, рассказывая о поездке в США, заявил, что новоизбранный президент Дональд Трамп хочет завершить войну "справедливым миром" и его месседж совпадает с украинской позицией.

Издание The Wall Street Journal в свою очередь писало, что на встрече с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским во Франции Дональд Трамп озвучил первые мысли о войне. Журналисты сообщают, что будущий президент Соединенных Штатов ожидает от стран Европы большего включения в достижение мира в Украине.