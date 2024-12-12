Европейские войска введут в Украину: во Франции Трамп озвучил первые мысли о войне, — СМИ

Европа должна давить на Китай, чтобы эта страна перестала поддерживать РФ, рассказали журналисты о позиции новоизбранного президента США Дональда Трампа. Кроме того, политик высказался относительно введения 40-тысячной армии на линию разграничения в Украине.

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Европа должна взять на себя бремя поддержки Украины и предоставлять больше оружия для улучшения возможностей ВСУ. В то же время европейцы должны были бы прислать войска на линию разграничения, если вдруг произойдет прекращение огня. Первые детали позиции будущего президента США Дональда Трампа и его мнение относительно участия Китая в войне написало издание The Wall Street Journal.

Журналисты пообщались с анонимными собеседниками, которые знали о деталях встречи трех лидеров в Париже. Как выяснилось, Дональд Трамп впервые обозначил свою позицию относительно войны и ее услышали президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. По мнению будущего американского президента, Европа должна больше включиться в завершение войны. В частности, европейцы должны действовать в трех направлениях, а он, в свою очередь, не поддерживает идею вступления Украины в НАТО и не планирует отправлять на войну американские войска.

Завершение войны и идеи Трампа

На портале перечислили основные предложения новоизбранного президента США относительно дальнейшего хода войны РФ:

Европа должна дать военные силы, которые будут стоять на линии разграничения после завершения ведения огня;

Европа должна взять на себя поставки оружия Украине;

Европа должна давить на Китай, чтобы он прекратил помогать России вести войну. Один из инструментов для этого — повышение тарифов на китайские товары.

В статье подытожили, что до сих пор точно не известно, какой же план имеет Трамп по завершению войны в Украине. Пока политик время от времени заявляет о мире, но какие-то ориентировочные шаги озвучивает его окружение, а не он. Европейские источники согласились, что новый президента США нас сегодня "ставит вопросы" и "ищет точки зрения на конфликт".

"Трамп давно заявлял, что хочет как можно быстрее положить конец трехлетней войне, но предоставил мало публичных подробностей о том, как он планирует этого достичь", — написали аналитики The Wall Street Journal.

Отметим, 12 декабря глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о контактах Украины с Дональдом Трампом и об особенностях его позиции. Среди прочего, украинский чиновник уверен, что Трамп действительно намерен завершить войну. Однако у американца нет плана, поэтому нельзя говорить, что есть принуждение Украины к отказу от территорий.

Между тем ранее в СМИ писали о плане советника новоизбранного президента Келлога. Суть идеи Келлога заключалась в том, что Украина отказывается от территорий, оккупированных РФ, и от вступления в НАТО. Чиновник не объяснил, как заставят РФ на это согласиться.

В то же время прозвучали заявления Зеленского относительно НАТО. Глава страны настаивает, что без вступления в альянс Украина не будет иметь безопасности, в то же время возможно ограниченное действие договора на оккупированные территории.

Напоминаем, 12 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск высказался относительно отправки войск в Украину. Перед этим в СМИ писали, что Франция предлагает собрать 40 тыс. военных и поставить их на линии разграничения.