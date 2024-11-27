Сырский анонсировал контрнаступление: есть ли у ВСУ силы для новой атаки и где это может произойти

Украина продолжает терять территории на востоке и Силы обороны, как заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, должны перехватить инициативу и контратаковать. Военные эксперты рассказали Фокусу, при каких условиях и где это возможно.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что победа Украины невозможна, если военные будут работать только в обороне. Тогда как стоит перехватывать инициативу и контратаковать.

"Мы должны перехватывать инициативу и контратаковать. Должны и будем. Где и кто — увидите", — сказал Главнокомандующий ВСУ.

Опрошенные Фокусом военные эксперты разделились во взглядах о возможном контрнаступлении.

Контрнаступление ВСУ: действительно ли оно возможно

Майор запаса ВСУ и военный аналитик Алексей Гетьман рассказал Фокусу, что заявление Сырского может быть "туманом войны", чтобы напугать врага.

"Иногда есть смысл так делать, когда планируешь наступательные действия — не говорить, что ты их планируешь, пример тому — Харьковская операция. И когда не планируешь наступательные действия — можно говорить, что планируешь", — отметил Гетьман.

Он отметил, что теоретически контрнаступление может произойти в любой момент. Так боевые распоряжения передаются в последний момент, чтобы это было неожиданно, в частности, как было при Курской операции.

"Я уверен, что планы готовы, если Сырский об этом говорит, и на самом деле это соответствует действительности, а не "туман войны", то любое подразделение может получить так называемое боевое распоряжение, где прописаны его действия на ближайшие несколько часов — куда выдвигаться, что делать, кто соседи, какие цели и т.д.", — сообщил эксперт.

Гетман отметил, что во время подготовительной работы к контрнаступлению прописывается, как должна работать авиация, ПВО, средства связи, логистика, службы обеспечения, медицинская служба, информационная составляющая войны.

Экс-сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак ставит под большое сомнение способность Украины к контрнаступлению, в частности, из-за отсутствия сил и помощи США.

По его мнению, заявление Сырского может быть рассчитано на россиян, чтобы те растягивали свои силы, находились в напряжении из-за гипотетического украинского наступления.

"С другой стороны россияне также прекрасно понимают наши силы, способности, где мы проседаем", — сообщил он Фокусу.

По мнению Ступака, ВСУ могут пойти в контрнаступление, когда Украина будет получать больше помощи от США.

Куда будут идти ВСУ? Разница между наступлением и контрнаступлением

Военный аналитик Павел Нарожный уточнил, что контрнаступление может произойти только на том участке, куда недавно во время наступления зашел враг, занял определенную территорию, однако не закрепился.

"Мы отбиваем эти территории, и это контрнаступление. Если враг оккупировал какие-то территории несколько месяцев назад, построил какие-то укрепления, и мы идем на него — это называется наступление", — пояснил в разговоре с Фокусом Нарожный.

По его словам, сейчас контрнаступление может произойти только в Донецкой области — под Покровском или на Кураховском направлении, то есть это территория, над которой Силы обороны относительно недавно потеряли контроль.

Нарожный не уверен относительно возможностей ВСУ для контрнаступления. Ведь для этого нужно найти определенное количество боеспособных подразделений — минимум 3-4 бригады, примерно 20 тысяч человек. Более того, речь не идет о тех бригадах, которые сейчас находятся на фронте и являются истощенными. Тогда как необходимы подразделения после ротации, восстановления.

Кроме этого, для контрнаступления требуется большое количество боеприпасов, бронетехники, специальных машин для разминирования. Также важна работа авиации, которая широко использовалась во время наступления на Курском направлении.

Напомним, 8 октября руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что ВСУ смогут провести новое контрнаступление в 2025 году. В частности, для этого нужно получить достаточное количество западного оружия и техники.

14 октября ветеран АТО Евгений Дикий отметил, что украинские бойцы будут способны провести наступление и выиграть в войне, если будет упорядочен вопрос с мобилизацией. По его словам, успешное наступление возможно при условии надлежащих сил и резервов.