Сирський анонсував контрнаступ: чи мають ЗСУ сили для нової атаки та де це може статися

Україна продовжує втрачати території на сході і Сили оборони, як заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, мають перехопити ініціативу і контратакувати. Військові експерти розповіли Фокусу, за яких умов та де це можливо.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що перемога України неможлива, якщо військові працюватимуть лише в обороні. Тоді як варто перехоплювати ініціативу й контратакувати.

"Ми повинні перехоплювати ініціативу і контратакувати. Повинні і будемо. Де і хто — побачите", — сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Опитані Фокусом військові експерти розділились у поглядах про можливий контрнаступ.

Контрнаступ ЗСУ: чи дійсно він можливий

Майор запасу ЗСУ та військовий аналітик Олексій Гетьман розповів Фокусу, що заява Сирського може бути "туманом війни", аби налякати ворога.

"Інколи є сенс так робити, коли плануєш наступальні дії — не казати що ти їх плануєш, приклад тому — Харківська операція. І коли не плануєш наступальні дії — можна казати, що плануєш", — зазначив Гетьман.

Він зауважив, що теоретично контрнаступ може відбутися в будь-який момент. Так бойові розпорядження передаються в останній момент, аби це було несподівано, зокрема, як було при Курській операції.

"Я впевнений, що плани готові, якщо Сирський про це каже, й насправді це відповідає дійсності, а не "туман війни", то будь-який підрозділ може отримати так зване бойове розпорядження, де прописані його дії на найближчі декілька годин — куди висуватися, що робити, хто сусіди, які цілі тощо", — повідомив експерт.

Гетьман наголосив, що під час підготовчої роботи до контрнаступу прописується, як повинна працювати авіація, ППО, засоби звʼязку, логістика, служби забезпечення, медична служба, інформаційний складник війни.

Експрацівник СБУ та військовий експерт Іван Ступак ставить під великий сумнів спроможності України до контрнаступу, зокрема, через відсутність сил та допомоги США.

На його думку, заява Сирського може бути розрахованою на росіян, аби ті розтягували свої сили, перебували в напрузі через гіпотетичний український наступ.

"З іншої сторони росіяни також чудово розуміють наші сили, спроможності, де ми просідаємо", — повідомив він Фокусу.

На думку Ступака, ЗСУ можуть піти в контрнаступ, коли Україна отримуватиме більше допомоги від США.

Куди йтимуть ЗСУ? Різниця між наступом та контрнаступом

Військовий аналітик Павло Нарожний уточнив, що контрнаступ може відбутися лише на тій ділянці, куди нещодавно під час наступу зайшов ворог, зайняв певну територію, проте не закріпився.

"Ми відбиваємо ці території, і це контрнаступ. Якщо ворог окупував якісь території декілька місяців тому, побудував якісь укріплення, і ми йдемо на нього — це називається наступ", — пояснив у розмові з Фокусом Нарожний.

За його словами, нині контрнаступ може відбутися лише в Донецькій області — під Покровськом або на Курахівському напрямку, тобто це територія, над якою Сили оборони відносно нещодавно втратили контроль.

Нарожний не впевнений щодо можливостей ЗСУ для контрнаступу. Адже для цього потрібно знайти певну кількість боєздатних підрозділів — мінімум 3-4 бригади, приблизно 20 тисяч людей. Ба більше, це не йдеться про ті бригади, які нині перебувають на фронті та є виснаженими. Тоді як необхідні підрозділи після ротації, відновлення.

Крім цього, для контрнаступу потрібна велика кількість боєприпасів, бронетехніки, спеціальних машин для розмінування. Також важливою є робота авіації, яка широко використовувалася під час наступу на Курському напрямку.

Нагадаємо, 8 жовтня керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що ЗСУ зможуть провести новий контрнаступ у 2025 році. Зокрема, для цього потрібно отримати достатню кількість західної зброї та техніки.

14 жовтня ветеран АТО Євген Дикий зауважив, що українські бійці будуть здатні провести наступ та виграти у війні, якщо буде впорядковане питання з мобілізацією. За його словами, успішний наступ можливий за умови належних сил і резервів.