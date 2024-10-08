Контрнаступ ЗСУ: військовий експерт розповів про можливі сценарії у 2025 році (відео)

Українське командування не має повторювати помилки 2023 року, висловив сподівання Олександр Мусієнко. Тоді Сили оборони атакували одразу на кількох ділянках, використавши при цьому усі наявні резерви.

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У разі, якщо Збройні сили України отримають достатньо західної зброї та техніки разом із дозволом на завдання ударів по військових об'єктах Росії, які розташовані далеко за кордоном, то у 2025 році зможуть провести новий контрнаступ. Ця операція може мати два сценарії, розповів в ефірі Radio NV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Роздуми Олександра Мусієнка щодо контрнаступу ЗСУ можна послухати з 17:30 по 20:47

Він зазначив, що можливість контрнаступу з’явиться лише за наявності достатньої кількості озброєння від партнерів. Якщо Україна не отримає необхідної зброї, то бойові дії зведуться до позиційної війни із загрозою її заморожування в певний період часу.

Мусієнко висловив сподівання, що українське командування не повторить помилки 2023 року, коли Сили оборони атакували одразу на кількох ділянках, використавши при цьому усі наявні резерви. Аналітик називає такий сценарій "пан, або пропав".

Остаточний прогноз щодо цього варіанту можна буде робити після зустрічі у Рамштайні, коли Україна дізнається, які саме пакети військової допомоги плануються та в які строки їх нададуть, зазначив експерт.

Другим сценарієм контрнаступу може бути спробою покращити тактичне положення наших військ.

"Він закінчиться просуванням наших військ на кілька кілометрів вглиб ворожої території на кількох напрямках. Можемо просунутися в глибину на десятки кілометрів і звільнити території, але при цьому ризики так само дуже великі", — наголосив Олександр Мусієнко, не виключаючи, що цей варіант не вдасться реалізувати.

Нагадаємо, "Інститут вивчення війни" (ISW) на початку вересня писав про те, що Україна може проводити великі контрнаступи. Аналітики уточнили, що зволікання партнерів у постачанні зброї, серед іншого, завадили українському контрнаступу 2023 року і спричинили військову кризу в Україні 2024-го, від якої країна все ще намагається оговтатися.

Зазначимо, про можливість українського контрнаступу у 2025 році говорив голова ГУР Міноборони Кирило Буданов. При цьому він пояснив, від чого саме це залежить.