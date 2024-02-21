Росії буде важко: Буданов спрогнозував новий контрнаступ ЗСУ у 2025 році

Очільник ГУР МОУ зауважив, що відкритим залишається наступне питання — чи будуть готові партнери та союзники України забезпечити її озброєнням і боєприпасами на весь рік, поки ЗСУ здійснюють підготовку до контрнаступальної операції.

Related video

Керівник Головного розвідувального управління Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у російських окупаційних військ немає сил для повного захоплення Донецької та Луганської областей у 2024 році. Про це він розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Очільник української розвідки визнав складну ситуацію для Збройних сил України, однак водночас наголосив, що у Росії також є чимало проблем.

За словами Буданова, російську професійну армію було значною мірою знищено в перший рік повномасштабного вторгнення, а це означає, що тепер вона кидає на самовбивчі штурми непідготовлених призовників. Окупанти також використовують більше артилерійських снарядів, ніж можуть виробити, а на фронт за останній рік було поставлено переважно стару техніку зі складів. Також останніми тижнями припинилися масовані атаки по українських містах, оскільки російські запаси виснажилися.

Важливо

"Наша війна не унікальна": Буданов назвав 2 фактори, потрібні України для перемоги

"У результаті Росії доведеться боротися за досягнення своєї головної стратегічної мети — захоплення всіх східних територій Донецької та Луганської областей цього року — без необхідних сил", — сказав Буданов.

За словами глави ГУР, російській армії знадобилося майже два роки важких штурмів від початку повномасштабного вторгнення, щоб узяти Авдіївку.

"І це успіх великої могутньої російської армії?" — іронічно запитав він.

Буданов про перспективи ЗСУ

Західні аналітики вважають заяви Буданова оптимальним сценарієм для України у 2024 році. Тож, на думку очільника ГУР, якщо Україна зможе вести розумну оборонну битву, виснажуючи сили Росії та одночасно відновлюючи власні резерви, то вона може розпочати новий контрнаступ проти ослабленого супротивника вже 2025 року.

Водночас Буданов зауважив, що відкритим залишається питання, чи будуть готові партнери і союзники України забезпечити її озброєнням і боєприпасами на весь рік, поки ЗСУ готуватимуться до нового контрнаступу.

На думку глави ГУР, зараз в Україні налічується 510 тисяч російських військових. На місяць росіяни можуть набирати близько 30 тисяч осіб. Однак Москва неефективно використовувала свої війська, сказав Буданов, і нагадав слова президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції про те, що Росії вдалося ціною десятків тисяч життів і спустошення невеликих селищ лише незначно просунутися вперед.

Очільник ГУР зауважив, що поряд із воєнними діями Росія прагне посіяти розбіжності та недовіру в українському суспільстві та збройних силах. Він розповів, що Москва нещодавно активувала план, який поєднує дезінформацію і спроби вбивства відомих українців, щоб викликати розбрат в Україні і послабити рішучість солдатів країни. За його словами, пік настане навесні і супроводжуватиметься потужними воєнними атаками, спрямованими на те, щоб скористатися будь-якою ворожнечею.

Важливо

"Б'ємо на сполох із жовтня": у Пентагоні висловилися про вихід ЗСУ з Авдіївки (відео)

У Міністерстві оборони Великої Британії 20 лютого припустили, що Збройним силам Росії не вистачає боєздатності, щоб негайно скористатися захопленням Авдіївки, тому їм потрібен період відпочинку і перепідготовки.