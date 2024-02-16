"Наша війна не унікальна": Буданов назвав 2 фактори, потрібні України для перемоги

Керівник ГУР переконаний, що жодні технології не зможуть переломити хід війни. З його слів, ситуація на фронті важка, але не критична.

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Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю французькому виданню прокоментував ситуацію на передовій в Україні. Його слова 16 лютого передала пресслужба відомства.

Голова ГУР підтвердив, що ситуація на полі бою залишається важкою. Однак, з його слів, вона не є критичною.

"Наша війна не унікальна. Це просто конфлікт високої інтенсивності з використанням усього спектру наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше ― від підводних човнів до стратегічної авіації ― використовується вже давно", — зазначив Буданов.

Він запевнив, що жодні диво-технології не зможуть кардинально змінити хід тривалої війни в України. На думку розвідника, значно важливіші інші фактори.

"Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає та сторона, яка має потужнішу економіку та логістику", — пояснив він.

Також Буданов розповів, якої військової допомоги Україна очікує від Франції. Він підкреслив, що усі види вже поставленої зброї показали вагому ефективність у боях.

"Артилерійські системи CAESAR добре себе зарекомендували. Те ж саме можна сказати і про ракети Scalp-EG. Ці системи показали чудові результати. Нам потрібно більше зенітно-ракетних комплексів SAMP/T-Mamba. І ми очікуємо, що Франція надасть нам літаки", — сказав голова ГУР.

Він запевнив, що льотчикам ЗСУ під силу опанувати французькі багатоцільові винищувачі Mirage 2000.

"Українські пілоти сьогодні є одними з найбільш висококваліфікованих у світі, тому що вони мають реальний бойовий досвід. Ніхто ніколи не стикався з російськими винищувачами четвертого покоління в небі, крім українських пілотів. Тож наші пілоти зможуть з легкістю опанувати цю техніку", — зазначив Буданов.

Він додав, що Україна має справу з повітряним флотом, який налічує 300 літаків, і потребує допомоги.

Нагадаємо, голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що РФ нібито більше не робитиме "жести доброї волі" в бік Заходу.

У Міноборони повідомили, що узгоджений перелік озброєння та обладнання для посилення ВМС ЗСУ.