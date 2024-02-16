Перелік озброєння та обладнання для посилення ВМС України вже погоджено, — Міноборони

Союзники з морської коаліції під проводом Великої Британії та Норвегії і представники Міноборони зазначили, що дорожня карта відповідає стратегії розвитку українських ВМС.

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Морська коаліція під проводом Великої Британії та Норвегії з розвитку спроможностей українських ВМС уже узгодила перелік озброєння та технічного обладнання, необхідного для посилення морських сил ЗСУ. Про це 16 лютого заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Під час зустрічі в Києві військового керівництва України та представників коаліції від Великої Британії та Норвегії — Бена Хаскінса і Томаса Андерсона — було узгоджено дорожню карту і список усього необхідного для посилення українських ВМС.

"Дорожня карта діяльності цієї Коаліції відповідає стратегії розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України", — заявив Гаврилюк.

Представники морської коаліції Бен Хаскінс і Томас Андерсон. Джерело: пресслужба Міноборони України

Заступник міністра запропонував партнерам долучити до морської Коаліції представників Державної прикордонної служби України.

"У Коаліції має бути представництво усієї військово-морської компоненти України, включаючи і річковий флот", — зазначив він.

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Нагадаємо, морська коаліція з розбудови можливостей українських ВМС була створена в грудні минулого року. Як повідомив тоді міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, у межах цих зусиль Україна має отримати два кораблі для пошуку мін, плаваючі бронемашини і катери для прибережних рейдів.