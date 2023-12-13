Морська коаліція для України: у Британії розповіли, як нарощуватимуть можливості ВМС

За словами українського віце-адмірала Олексія Неїжпапи, вкрай важливо здобути перемогу в Чорному морі, адже наразі воно вважається найнебезпечнішим з точки зору мінної безпеки.

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У Великій Британії офіційно заявили про те, що було створено коаліцію з розвитку морських можливостей України, що має значно збільшити бойовий потенціал країни. Про це йдеться на сторінці Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ в соціальній мережі Facebook 13 грудня.

Зазначається, що коаліцію було створено завдяки ініціативі Лондона, і це має допомогти забезпечити безпеку цивільного судноплавства та роботи зернового коридору.

Усі ті країни, які вирішать приєднатися до цієї ініціативи, надаватимуть Україні кораблі, техніку, допомагатимуть у підготовці катерного складу морської та річкової флотилій ВМС, морської піхоти, ППО, протимінних підрозділів тощо.

У Британії оголосили про створення коаліції з нарощування можливостей України в морі Фото: Facebook / ВМС ЗС України У Британії оголосили про створення коаліції з нарощування можливостей України в морі Фото: Facebook / ВМС ЗС України У Британії оголосили про створення коаліції з нарощування можливостей України в морі Фото: Facebook / ВМС ЗС України

У заході взяли участь українська делегація на чолі з командувачем ВМС ЗС України віце-адміралом Олексієм Неїжпапою, а також міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, командувач Командування ВМС США у Європі генерал Стюарт Бенджамін Мунш, перший морський Лорд адмірал Сер Бен Кі та представники багатьох інших європейських країн.

"Головні завдання коаліції — це допомогти Україні здобути перемогу на морі, забезпечити безпеку цивільного судноплавства та нівелювати мінну небезпеку, адже зараз Чорне море є найнебезпечнішим з точки зору мінної безпеки в Європі. Море – це велика дорога і воно має бути рівним для всіх, саме тому ми маємо захистити його та стати настільки потужним флотом, щоб у рф більше ніколи не виникло бажання захопити його", — заявив Олексій Неїжпапа.

Нагадаємо, 11 грудня повідомлялося, що крім кораблів Велика Британія передасть Україні військові машини-амфібії Viking. За даними Міноборони, нова коаліція надасть довгострокову підтримку Україні, включно з навчанням, обладнанням та інфраструктурою для зміцнення безпеки в Чорному морі.