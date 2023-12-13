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Военный Фокус Российско-украинская война

Морская коалиция для Украины: в Британии рассказали, как будут наращивать возможности ВМС

морская коалиция, ВМС, Черное море, корабли, Минобороны Великобритании, военная помощь
Фото: Facebook / ВМС ЗС України | В Британии объявили о создании коалиции по наращиванию возможностей Украины в море

По словам украинского вице-адмирала Алексея Неижпапы, крайне важно одержать победу в Черном море, ведь сейчас оно считается самым опасным с точки зрения минной безопасности.

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В Великобритании официально заявили о том, что была создана коалиция по развитию морских возможностей Украины, что должно значительно увеличить боевой потенциал страны. Об этом говорится на странице Военно-морских сил (ВМС) ВСУ в социальной сети Facebook 13 декабря.

Отмечается, что коалиция была создана благодаря инициативе Лондона и это должно помочь обеспечить безопасность гражданского судоходства и работы зернового коридора.

Все те страны, которые решат присоединиться к этой инициативе, будут предоставлять Украине корабли, техники, помогать в подготовке катерного состава морской и речной флотилий ВМС, морской пехоты, ПВО, противоминных подразделений и так далее.

морская коалиция, ВМС, Черное море, корабли, Минобороны Великобритании, военная помощь Fullscreen
В Британии объявили о создании коалиции по наращиванию возможностей Украины в море
Фото: Facebook / ВМС ЗС України
морская коалиция, ВМС, Черное море, корабли, Минобороны Великобритании, военная помощь Fullscreen
В Британии объявили о создании коалиции по наращиванию возможностей Украины в море
Фото: Facebook / ВМС ЗС України
морская коалиция, ВМС, Черное море, корабли, Минобороны Великобритании, военная помощь Fullscreen
В Британии объявили о создании коалиции по наращиванию возможностей Украины в море
Фото: Facebook / ВМС ЗС України
морская коалиция, ВМС, Черное море, корабли, Минобороны Великобритании, военная помощь
морская коалиция, ВМС, Черное море, корабли, Минобороны Великобритании, военная помощь
морская коалиция, ВМС, Черное море, корабли, Минобороны Великобритании, военная помощь

В мероприятии взяли участие украинская делегация во главе с командующим ВМС ВС Украины вице-адмиралом Алексеем Неижпапой, а также министр обороны Великобритании Грант Шэппс, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, командующий Командования ВМС США в Европе генерал Стюарт Бенджамин Мунш, первый морской Лорд адмирал Сэр Бен Ки и представители многих других европейских стран.

"Главные задачи коалиции — это помочь Украине одержать победу на море, обеспечить безопасность гражданского судоходства и нивелировать минную опасность, ведь сейчас Черное море является самым опасным с точки зрения минной безопасности в Европе. Море — это большая дорога и оно должно быть равным для всех, поэтому мы должны защитить его и стать настолько мощным флотом, чтобы у РФ больше никогда не возникло желание захватить его", — заявил Алексей Неижпапа.

Напомним, 11 декабря сообщалось, что помимо кораблей Великобритания передаст Украине военные машины-амфибии Viking. По данным Минобороны, новая коалиция предоставит долгосрочную поддержку Украине, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в Черном море.