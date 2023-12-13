Морская коалиция для Украины: в Британии рассказали, как будут наращивать возможности ВМС

По словам украинского вице-адмирала Алексея Неижпапы, крайне важно одержать победу в Черном море, ведь сейчас оно считается самым опасным с точки зрения минной безопасности.

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В Великобритании официально заявили о том, что была создана коалиция по развитию морских возможностей Украины, что должно значительно увеличить боевой потенциал страны. Об этом говорится на странице Военно-морских сил (ВМС) ВСУ в социальной сети Facebook 13 декабря.

Отмечается, что коалиция была создана благодаря инициативе Лондона и это должно помочь обеспечить безопасность гражданского судоходства и работы зернового коридора.

Все те страны, которые решат присоединиться к этой инициативе, будут предоставлять Украине корабли, техники, помогать в подготовке катерного состава морской и речной флотилий ВМС, морской пехоты, ПВО, противоминных подразделений и так далее.

В Британии объявили о создании коалиции по наращиванию возможностей Украины в море Фото: Facebook / ВМС ЗС України В Британии объявили о создании коалиции по наращиванию возможностей Украины в море Фото: Facebook / ВМС ЗС України В Британии объявили о создании коалиции по наращиванию возможностей Украины в море Фото: Facebook / ВМС ЗС України

В мероприятии взяли участие украинская делегация во главе с командующим ВМС ВС Украины вице-адмиралом Алексеем Неижпапой, а также министр обороны Великобритании Грант Шэппс, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, командующий Командования ВМС США в Европе генерал Стюарт Бенджамин Мунш, первый морской Лорд адмирал Сэр Бен Ки и представители многих других европейских стран.

"Главные задачи коалиции — это помочь Украине одержать победу на море, обеспечить безопасность гражданского судоходства и нивелировать минную опасность, ведь сейчас Черное море является самым опасным с точки зрения минной безопасности в Европе. Море — это большая дорога и оно должно быть равным для всех, поэтому мы должны защитить его и стать настолько мощным флотом, чтобы у РФ больше никогда не возникло желание захватить его", — заявил Алексей Неижпапа.

Напомним, 11 декабря сообщалось, что помимо кораблей Великобритания передаст Украине военные машины-амфибии Viking. По данным Минобороны, новая коалиция предоставит долгосрочную поддержку Украине, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в Черном море.