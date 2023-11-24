Европа активизирует морскую коалицию: экс-глава Генштаба объяснил, чем это поможет ВСУ

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что такая коалиция является одним из важнейших аспектов борьбы с российскими оккупантами на море.

Related video

Усиление морской коалиции в составе Великобритании, Нидерландов и Норвегии является одним из ключевых моментов очередного заседания в формате "Рамштайн", потому что это позволит ВСУ получить морскую помощь в виде необходимой техники, чтобы еще более успешно противостоять российской агрессии. Об этом в эксклюзивном интервью Фокусу рассказал бывший спикер АТО Владислав Селезнев.

"Пиратские действия российских оккупантов в Черном и Азовском морях должны быть обузданы, потому что вражеский флот блокирует постоянные морские перевозки, — отметил военный эксперт, — Возможно, эта коалиция будет направлена на скорейшую передачу морской техники и другого оборудования, что усилит украинскую морскую компоненту, ведь это сейчас очень важно".

Что касается других моментов Рамштайна, то, по словам Владислава Селезнева, мы имеем один кейс военно-технической помощи от Соединенных Штатов Америки. И хотя объемы помощи не такие уж и большие ($100 млн) по сравнению с предыдущими траншами, которые достигали иногда и миллиарда долларов, это все равно сигнализирует, что США понимают основные критические потребности ВСУ и необходимость поставки вооружений, боеприпасов и бронетехники, что значительно повышает боевой потенциал наших героев.

Напомним, что по итогам 17-го по счету "Рамштайн" Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, участвовавший в заседании, отметил пакетную помощь в виде систем противовоздушной обороны, артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы и других важных составляющих.

Министр обороны Рустем Умеров отчитался о важных пяти пунктах, принятых во время очередного "Рамштайна". Речь идет о коалиции противовоздушной обороны, лидерами которой выступили Германия и Франция, а в целом к ней присоединились еще 20 стран.

ВСУ получат также военную помощь на $2 млрд от Нидерландов, Эстония и Люксембург усилят ИТ-составляющую в борьбе с российскими хакерами отправив в Украину $500 тыс. и $10 млн соответственно на эти цели. Четвертым и пятым пунктами стала морская коалиция и, что очень важно, дорожная карта совместимости вооружений стран НАТО и Украины.

Ранее Фокус писал, что 22 ноября глава Пентагона Ллойд Остин начал заседание "Рамштайна" со слов о мире без российского президента Владимира Путина. По его словам, никто не сможет чувствовать себя в безопасности, когда президенты стран продолжают угрожать другим государствам.