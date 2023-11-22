"Большие и мощные анонсы": Умеров назвал 5 главных итогов 17-го "Рамштайна"

По словам главы Минобороны, партнеры помогут защитить украинское небо от российских атак при помощи современной ПВО. Есть еще несколько громких анонсов, которые министр не стал разглашать.

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Министр обороны Рустем Умеров поделился итогами 17-й встречи в формате "Рамштайн", которая состоялась 22 ноября. Поддержка Украины остается непоколебимой. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, это заседание можно назвать мощным, ведь к нему присоединилось более 50 стран со всего мира, которые помогают Киеву бороться с российской агрессией.

"Благодарен нашим партнерам, которые уже начали объявлять о новых пакетах военной помощи. Самые большие и мощные анонсы остались не для разглашения", — написал глава Минобороны.

Всего сейчас есть 5 основных пунктов по итогам встречи, о которых он готов рассказать публично.

В первую очередь речь идет о важном достижении для Украины, а именно о создании новой коалиции наземных средств противовоздушной обороны (Ground-Based Air Defence). Лидерами выступили Германия и Франция, а в общей сложности к ней присоединились еще 20 стран.

"Обеспечение наших городов дополнительными ПВО — один из приоритетов на эту зиму", — добавил Рустем Умеров.

Второй пункт касается военной помощи со стороны Нидерландов. Эта сумма составляет 2 миллиарда евро.

Далее свой вклад также сделала Эстония, которая сейчас является лидером IT-коалиции. Таллин предоставил Киеву 500 тысяч долларов на деятельность в этой сфере и к ним прибавляются 10 миллионов евро, которые обязался предоставить Люксембург.

Четвертый важный итог встречи касался Великобритании и Норвегии. Они в рамках Морской коалиции продолжат искать способы для усиления безопасности в Черном море.

"Совместно с коллегами в Брюсселе продолжаем работу над Дорожной картой взаимосовместимости. С Ллойдом Остином в Киеве два дня назад я говорил о необходимости движения Украины в НАТО. Украинская армия должна соответствовать всем критериям НАТО. Надо меняться для полной взаимосовместимости с партнерами", — прокомментировал глава Минобороны 5-й пункт по итогам "Рамштайна".

Напомним, 22 ноября сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин начал заседание "Рамштайна" со слов о мире без российского президента Владимира Путина. По его словам, никто не сможет чувствовать себя в безопасности, когда президенты стран продолжают угрожать другим государствам.

Также в ходе заседания было объявлено о создании новой коалиции союзников, которая касается усиления украинской ПВО. Ллойд Остин заявил, что будут рассмотрены все варианты, как помочь Украине в зимний период.