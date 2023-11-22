Глава Пентагона Остин начал заседание "Рамштайн" со слов о мире без Путина (видео)

По итогам заседания должны объявить новые пакеты военной помощи для ВСУ.

Related video

Глава Пентагона Ллойд Остин начал 17-ю встречу в формате "Рамштайн" 22 ноября. Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы Министерства обороны США.

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины будет продолжаться онлайн. В нем принимают участие руководители оборонных ведомств почти 50 стран. По итогам встречи объявят пакеты военной помощи.

Глава Пентагона Ллойд Остин начал 17-ю встречу в формате "Рамштайн"

Вступительное слово Остина — сигнал для Путина

Остин уже сделал вступительное заявление и отметил, что уже более 20 месяцев украинцы демонстрируют миру силу свободного народа противостоять путинской агрессии.

"Борьба Украины за свободу является весомой для всех нас. Как сказал президент Байден, когда тираны не платят за свою агрессию, они угрожают всему миру", — отметил Остин.

Он также неоднозначно дал понять, что мир не может существовать в мире, пока есть такие диктаторы, как президент РФ Владимир Путин.

"Никто из нас не хочет жить в мире, где такие как Путин, могут безнаказанно вторгаться к своим мирным соседям. И мы отказываемся от того, чтобы форму глобальной безопасности диктовали автократы, которые полагаются на репрессии с помощью силы и принуждения", — заявил Остин.

Министр обороны США акцентировал, что поддержка Украины в ее борьбе с российской агрессией является непоколебимой.

"Наше единство посылает Путину четкий сигнал о том, что он не сможет пережить нас или победить в соревновании за свободу", — сказал Остин.

Он также отметил, что глава Кремля во время того, как идет война, вынужден искать поддержки у Ирана и КНДР.

Напомним, во время визита в Киев 20 ноября глава Пентагона сказал, что Украина уже нанесла оккупантам серьезный ущерб, поэтому партнеры ожидают, что Силы обороны продолжат вытеснять россиян со своей территории и в зимний период.

Также министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев анонсировал пакет военной помощи Украине на 100 млн долларов.