"Нет волшебной палочки": в Пентагоне назвали факторы победы Украины на поле боя

По словам министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина, Украина уже нанесла оккупантам серьезный ущерб, поэтому партнеры ожидают, что Украина продолжит вытеснять россиян со своей территории и в зимний период.

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Успех Украины в войне с Россией определяется эффективностью и согласованностью использования предоставленного ей вооружения со стороны западных стран. Об этом сообщает министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин на брифинге.

"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой. Все зависит от предоставленных военных возможностей и их интеграции (с уже имеющимися вооружениями, — ред), идет ли речь об F-16, HIMARS или чем-то еще: все зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя", — подчеркнул глава Пентагона.

Согласно высказыванию Остина, США предполагают, что Украина будет продолжать вытеснять оккупантов и в зимний период, как подчеркивал президент Владимир Зеленский в нескольких своих заявлениях.

Министр уточнил, что украинские защитники готовы к зимнему сезону. США продолжают оказывать поддержку в этой подготовке, поскольку анонсированный сегодня пакет помощи включает в себя зимнее снаряжение.

Согласно высказыванию Остина, Украина уже нанесла серьезные потери оккупантам, и России потребуется значительное время для восстановления. В частности, украинским защитникам удалось вернуть контроль над 50% оккупированных территорий и вытеснить Черноморский флот из своих прибрежных зон.

"Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", — добавил глава Пентагона.

Военная помощь США: что известно

В понедельник, 20 ноября, министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев анонсировал пакет военной помощи Украине на 100 млн долларов. Он должен удовлетворить критические потребности украинской армии, в частности, речь идет о предоставлении средств противовоздушной обороны, артиллерийских боеприпасов и противотанкового оружия.

А 16 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании государства, чтобы избежать приостановки работы правительства. Важно отметить, что данное финансирование не включает в себя поддержку Украины и Израиля.